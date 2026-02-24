Fini les mauvaises recommandations : Spotify teste des notes pour piloter votre profil sonore

On dirait que Spotify est enfin prêt à accepter une vérité simple : nos goûts ne sont pas un historique, ce sont des phases. Et qu’un algorithme qui ne comprend pas ça finit par te coller une identité musicale « post-rupture » pendant des mois.

D’après une analyse de Spotify 9.1.28.385 repéré par Android Authority, Spotify teste un système de Notes lié au Profil sonore (le moteur invisible derrière Discover Weekly, Home, Wrapped, Blend).

L’idée : te laisser écrire, en langage naturel, des indications du type « J’ai beaucoup écouté… », avec la possibilité d’ajouter/modifier/supprimer ces notes.

Pourquoi c’est un changement plus important qu’il n’y paraît pour Spotify ?

Jusqu’ici, Spotify te donnait surtout des outils défensifs : exclure un titre ou une playlist de ton Profil sonore quand elle pollue tes recommandations. C’est utile, mais c’est du « damage control ». Spotify le documente d’ailleurs comme une action qui réduit l’impact de tes écoutes sur recommandations et Récapitulatif (avec un délai de propagation pouvant aller jusqu’à 48 h, et parfois plus pour certaines playlists).

Les Notes, si elles arrivent vraiment, seraient l’équivalent d’un mode offensif : tu n’attends plus que l’algo « comprenne » après 30 écoutes, tu lui dis ce que tu veux qu’il comprenne.

Comment ça pourrait fonctionner, concrètement ?

Les chaînes de texte découvertes suggèrent deux contraintes clés : un nombre limité de notes (si tu atteins le plafond, Spotify te pousse à en supprimer une pour en ajouter une nouvelle), une limite de caractères par note et un détail révélateur : supprimer une note lui ferait avoir « moins d’impact » sur ton profil — donc ces notes seraient traitées comme des signaux pondérés, pas comme une simple préférence statique.

Autre indice : une section dédiée dans le chat pour voir/gérer ces notes (dans la capture partagée).

Et la réalité : aucun calendrier, aucune garantie

Comme toujours avec les analyses d’APK, c’est un chantier visible dans le code, pas une fonctionnalité annoncée. Spotify peut la lancer en A/B test, la limiter à certains pays, la rebaptiser, ou la tuer en silence. Mais, c’est « inévitable » pour une raison : Spotify a déjà commencé à donner davantage de contrôle sur le Profil sonore (exclusion playlists puis exclusion titres). Les Notes seraient la suite logique : passer du filtre au brief.

Si Spotify va au bout, ce sera peut-être la meilleure évolution de recommandations depuis longtemps : non pas rendre l’algorithme plus puissant… mais te redonner un volant.