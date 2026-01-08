Spotify devient social : L’« Activité des amis » arrive enfin sur vos smartphones

Spotify ne veut plus être seulement l’endroit où l’on écoute de la musique — mais celui où l’on la vit ensemble, sans quitter l’application. Un an après le lancement de Messages, Spotify ajoute deux briques très « écoute sociale » : voir en temps réel ce qu’écoutent vos proches et lancer un Jam depuis une conversation, en un geste.

Messages a déjà trouvé son public : Spotify affirme que près de 40 millions d’utilisateurs y ont envoyé environ 340 millions de messages. La suite est logique : si l’on partage des titres en chat, pourquoi ne pas rendre le partage instantané, contextuel, et synchronisé ?

Activité d’écoute : « Activité des amis » débarque enfin sur mobile

Avec « Activité d’écoute », Spotify ramène sur iOS/Android ce que beaucoup associaient à la version de bureau : la possibilité de voir ce que vos amis écoutent maintenant, directement dans la zone Messages. Et, la mécanique est plutôt propre côté contrôle : c’est désactivé par défaut, vous pouvez choisir avec qui vous partagez, si vous n’écoutez rien sur le moment, Spotify affiche le dernier titre lu et un tap sur l’activité d’un proche permet de lancer le morceau, l’ajouter à la bibliothèque, ou réagir avec des emojis.

En clair : Spotify assume le côté « fenêtre sociale » — mais sans basculer dans l’exposition par défaut.

Demande de Jam : le raccourci qui manquait à l’écoute à plusieurs

Deuxième ajout : Demande de Jam. Ici, Spotify transforme une discussion en session d’écoute synchronisée, sans lien à envoyer, sans « t’es dispo ? », sans friction.

Un abonné Premium peut initier la demande depuis une discussion Messages.

Le contact peut accepter/refuser, et si ça matche, vous co-pilotez une file d’attente partagée.

Les utilisateurs gratuits peuvent rejoindre un Jam s’ils sont invités (mais ne peuvent pas en démarrer un).

C’est un move malin : Jam existait déjà, mais l’intégrer au cœur de la messagerie le rend bien plus naturel — presque aussi simple que d’envoyer un sticker.

Spotify veut déplacer le « partage » de WhatsApp vers son propre terrain

Ce que Spotify teste ici, c’est une idée simple (et ambitieuse) : si l’émotion musicale naît dans la conversation, alors la conversation doit rester chez Spotify. Activité d’écoute devient un déclencheur (« ah, tu écoutes ça… ») et Demande de Jam, l’action immédiate (« ok, on écoute ensemble »).

En creux, c’est aussi une réponse à la fatigue sociale : pas besoin de poster, pas besoin de « performer » publiquement. On reste dans une bulle semi-privée — vos proches, vos goûts, vos échanges.

La contrepartie est évidente : la musique redevient observable, donc potentiellement jugeable. Spotify a anticipé avec l’opt-in et une granularité de partage, mais la question n’est pas technique — elle est culturelle.

Disponibilité : déploiement progressif jusqu’à début février

Spotify indique que les deux fonctions sont en cours de déploiement sur iOS et Android dans les marchés où Messages est disponible (pas en France), avec une disponibilité « large » d’ici début février 2026. Et comme c’est lié à Messages, c’est réservé aux utilisateurs 16 ans et plus.