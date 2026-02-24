Acme Weather : L’équipe de Dark Sky revient pour révolutionner la météo

Dark Sky n’a pas seulement marqué une génération d’utilisateurs iPhone : il a redéfini ce qu’on attendait d’une application de météo — précision hyper-locale, notifications « au minute près », interface lisible. Quand Apple a racheté Dark Sky en 2020, une partie de cette magie a migré dans Apple Weather, puis l’application a disparu.

Aujourd’hui, l’équipe derrière Dark Sky revient… avec une proposition presque philosophique : assumer que la météo est imparfaite et vous le montrer clairement.

Le nouveau projet s’appelle Acme Weather. Et, son concept central est aussi simple que redoutable : plutôt qu’un seul scénario, l’application affiche une prévision principale et plusieurs prévisions alternatives pour visualiser la marge d’erreur.

La météo comme « probabilité » : une interface qui dit la vérité

Acme Weather met en scène l’incertitude sous forme de lignes de prévisions : plus elles sont serrées, plus la prévision est fiable ; plus elles s’écartent, plus la journée peut basculer. C’est, en creux, une critique de la météo grand public qui donne souvent une certitude trompeuse (« pluie à 14 h ») quand la réalité est statistique.

Ce choix est malin pour une raison très concrète : il vous aide à décider. Prendre un parapluie n’est pas la même question que « va-t-il pleuvoir ? » — c’est « à quel point ça peut tourner ? ».

Cartes, radar, communauté : la couche « terrain » pour les jours actifs

Acme Weather ne se limite pas à l’esthétique. L’application agrège des données issues de satellite, stations au sol et radar, et propose une couche de signalement communautaire (conditions locales affichées sur carte), plus des cartes contextuelles (radar, éclairs, pluie/neige, vent, humidité, trajectoires de tempêtes, couverture nuageuse).

L’approche « maps-first » est assumée : les cartes les plus pertinentes remonteraient automatiquement selon la situation, pour éviter l’effet « onglets cachés » qu’on retrouve dans beaucoup d’apps météo.

Les notifications : le retour de l’arme secrète de Dark Sky

Acme Weather reprend ce qui avait fait la légende de Dark Sky : les alertes. Au programme précipitations « au minute près », alertes météo sévères officielles, activité électrique à proximité, et même une notification « arc-en-ciel » quand les conditions s’y prêtent.

Ce n’est pas gadget : une bonne notification météo, c’est une décision prise à votre place au bon moment.

iOS d’abord, Android ensuite… et un prix qui dit l’époque

Acme Weather est disponible sur iOS et une version Android est prévue, sans calendrier annoncé. L’app propose 14 jours d’essai, puis un abonnement à 25 dollars/an.

Ce prix choque certains — Dark Sky coûtait 3,99 dollars à l’époque — mais il reflète aussi une réalité : la météo « premium » est devenue un service, avec un coût des données, d’infrastructure et de modèle. Le marché a changé, Apple a changé les règles, et l’équipe d’Acme mise sur un pari : la clarté (et la fiabilité perçue) valent un abonnement.

Acme Weather vend moins une prévision… qu’une relation plus adulte à la météo

Ce lancement arrive à un moment où les applications météo se ressemblent : widgets, jolis graphes, IA qui reformule. Acme choisit une autre voie : rendre visible la variance, et donc rendre l’utilisateur plus intelligent.

Si l’application tient sa promesse — une meilleure qualité de forecast, et surtout une meilleure lecture des jours « à risque » — Acme Weather pourrait devenir l’app préférée de ceux qui vivent dehors (vélo, rando, photo, chantier) autant que de ceux qui veulent simplement arrêter de se faire surprendre. Et si l’interface de l’incertitude s’impose, elle pourrait finir par influencer… les apps météo mainstream.