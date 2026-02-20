Accueil » Samsung confirme des nouveaux Galaxy Buds pour Unpacked : les Galaxy Buds 4 et 4 Pro se précisent avant le 25 février

Samsung confirme des nouveaux Galaxy Buds pour Unpacked : les Galaxy Buds 4 et 4 Pro se précisent avant le 25 février

Samsung confirme des nouveaux Galaxy Buds pour Unpacked : les Galaxy Buds 4 et 4 Pro se précisent avant le 25 février

À l’approche d’un grand lancement, les fuites sont presque un rituel. Mais cette année, les prochains écouteurs de Samsung semblent avoir battu tous les records du « déjà-vu » : rendus, visuels logiciels, et même de « réelles » photos de modèles d’exposition.

Et désormais, ce n’est plus une rumeur : Samsung confirme qu’une nouvelle génération de Galaxy Buds, alias Galaxy Buds 4/4 Pro, sera dévoilée en même temps que ses nouveaux smartphones lors du Galaxy Unpacked du mercredi 25 février 2026.

Une confirmation… cachée dans une FAQ régionale

Samsung adore les pages d’attente localisées, calibrées selon les marchés. Aux États-Unis, la mécanique est classique : compte à rebours, promesse d’avantages à la réservation, et un discours très « next Galaxy ».

C’est au Canada que la marque se montre beaucoup plus explicite. Sur la page officielle Samsung Canada Unpacked, une section FAQ cite noir sur blanc le lancement des « new Galaxy phones and new Galaxy Buds » — et précise l’horaire du live : 25 février 2026 à 13 h (ET). En France, le même rendez-vous aura lieu à 19 heures (heure de Paris).

Galaxy Buds 4 et 4 Pro : Ce que l’on « sait » déjà… avant même l’annonce

Côté modèles, Samsung ne donne pas de noms. Mais, l’écosystème des fuites a déjà installé le scénario : Galaxy S26 côté smartphones, et Galaxy Buds 4/Buds 4 Pro côté audio. Et surtout, les écouteurs eux-mêmes se seraient déjà montrés sous toutes les coutures : des visuels et éléments dans des builds logicielles, jusqu’à des photos « d’unités factices » (modèles non fonctionnels destinés à l’exposition en magasin) qui donnent une lecture assez nette du design.

D’après les fuites les plus cohérentes, Samsung opterait pour une évolution de forme : boîtier plus plat et silhouette revue, avec une approche plus « propre », moins démonstrative. Certaines sources avancent aussi la disparition d’éléments très visibles de la génération précédente (comme certains jeux de lumière) au profit d’une esthétique plus premium et moins gadget.

Autre détail très commenté : la question d’un haut-parleur dans le boîtier (utile pour la localisation façon AirPods/Find My). Plusieurs fuites récentes suggèrent que cette fonctionnalité très attendue ne serait pas au programme — un choix qui, s’il se confirme, en dira long sur les arbitrages de Samsung entre design, coût, autonomie et différenciation.

Samsung verrouille son écosystème — et l’audio redevient une pièce stratégique

Le plus intéressant, dans cette « confirmation » à demi-mot, c’est ce qu’elle raconte de la stratégie : Samsung ne présente plus ses écouteurs comme un accessoire périphérique, mais comme un élément de lancement au même niveau que le smartphone — une pièce du puzzle Galaxy (One UI, Galaxy AI, services, continuité multi-appareils). La page française insiste d’ailleurs sur l’axe Galaxy AI et l’expérience One UI comme socle du prochain cycle produit.

Dans un marché des true wireless arrivé à maturité, la différenciation ne se joue plus uniquement sur l’ANC ou la signature sonore. Elle se joue sur l’intégration : appairage instantané, bascule multi-écrans, traduction/assistants, spatialisation, et tout ce qui transforme des écouteurs en interface — pas seulement en transducteurs.

Reste une inconnue majeure : les spécifications (autonomie, codecs, micro, ANC, capteurs, éventuelles fonctions IA) sont encore floues. Mais Samsung vient de poser la date : la parenthèse des fuites se referme le 25 février.