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GTA 6 : des précommandes repérées chez des revendeurs affolent déjà les fans

GTA 6 : des précommandes repérées chez des revendeurs affolent déjà les fans

La machine GTA 6 s’emballe à nouveau. Plusieurs listings de précommande seraient apparus chez des revendeurs, notamment Best Buy, ShowGame en Italie et Walmart via une capture interne non vérifiée. Rockstar n’a toutefois rien officialisé à ce stade.

GTA 6 : Le moindre signal devient un événement

Selon plusieurs rapports, un e-mail affilié de Best Buy évoquerait une campagne autour des précommandes de GTA 6 entre le 18 et le 21 mai 2026. Le timing intrigue, car il précède l’appel aux résultats de Take-Two prévu le 21 mai.

En parallèle, des listings européens afficheraient le jeu autour de 69,90 € ou, dans certains cas, à des prix bien plus élevés probablement provisoires. Plusieurs observateurs appellent à la prudence : ces pages peuvent être de simples placeholders, voire des réservations commerciales sans validation de Rockstar.

C’est toute la particularité de GTA 6 : l’absence d’annonce devient presque aussi puissante qu’une annonce. Chaque mouvement de backend, chaque e-mail marchand, chaque capture d’écran supposée déclenche une vague d’analyse collective.

Mais tant que Rockstar ne confirme pas l’ouverture des précommandes, rien n’est acquis. Les seules certitudes restent la sortie annoncée au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, et une communication officielle encore très maîtrisée.

Un symptôme de l’attente autour du jeu

Ces fuites montrent surtout l’intensité de l’attente. GTA 6 n’est plus seulement un jeu vidéo : c’est un événement culturel, économique et médiatique. Même une fiche produit incomplète suffit à rallumer tout l’écosystème.

La vraie question n’est donc plus de savoir si les précommandes vont ouvrir, mais quand Rockstar décidera de reprendre la main sur le récit.