Après deux années de retard, de reports et de promesses prudentes, Apple serait enfin prêt à dévoiler sa nouvelle génération de Siri lors de la WWDC 2026. Selon Mark Gurman, l’assistant vocal d’Apple va profondément changer de forme, de comportement et d’ambition.

Mais, derrière cette refonte se cache un équilibre délicat : rattraper Google et OpenAI sans abandonner l’obsession historique d’Apple pour la confidentialité.

Siri deviendrait une véritable application IA

Le changement le plus visible concernerait l’interface elle-même. Plutôt que de rester un simple assistant flottant déclenché à la voix, Siri évoluerait vers une application conversationnelle complète, plus proche de : OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude ou Gemini sur Android.

Les utilisateurs pourraient ouvrir des conversations persistantes, reprendre d’anciens échanges, choisir entre nouvelle session ou historique, gérer des paramètres de conservation des discussions ou encore accéder à un mode « Search or Ask » inspiré des interfaces Android récentes.

Autrement dit, Apple abandonnerait progressivement l’ancien modèle d’assistant vocal ponctuel pour adopter une logique de chat IA contextuel et mémoriel.

Apple mise tout sur la confidentialité

Là où Apple espère se différencier, c’est sur la vie privée. Selon Gurman, la nouvelle expérience Siri placerait les protections utilisateurs au centre du produit :

suppression automatique des conversations ;

contrôle explicite de l’historique ;

confidentialité activée par défaut ;

gestion plus transparente des données.

Apple chercherait ainsi à transformer son retard technologique apparent en argument marketing : si Siri avance plus lentement, ce serait parce qu’Apple refuse certaines pratiques massives de collecte de données utilisées ailleurs dans l’industrie.

Le discours est cohérent avec la stratégie historique de la marque.

Le paradoxe Apple : protéger les données… avec l’aide de Google

Mais, cette approche révèle aussi une contradiction importante. Pour accélérer ses capacités IA, Apple s’appuierait en partie sur Gemini, le modèle phare de Google.

Cette dépendance illustre l’ampleur du retard accumulé : Apple ne disposerait pas encore d’un modèle maison suffisamment compétitif pour couvrir seul l’ensemble des usages IA modernes.

Et, cela pose une question stratégique sensible : jusqu’où Apple peut-elle défendre une IA ultra-privée tout en s’appuyant sur des partenaires externes pour certaines capacités avancées ?

Siri pourrait encore arriver en « beta »

Le détail le plus révélateur reste peut-être celui-ci : malgré deux ans de développement, Siri pourrait encore être présenté sous une étiquette « beta » lors de la WWDC. Ce simple mot raconte beaucoup de choses.

Historiquement, Apple évitait soigneusement de lancer des fonctionnalités majeures incomplètes. Aujourd’hui, la vitesse de la guerre IA pousse même Cupertino à adopter une approche plus flexible, proche des pratiques de Google ou OpenAI.

C’est un changement culturel important pour Apple.

Apple transforme Siri en produit stratégique

Pendant des années, Siri était devenu presque secondaire dans l’écosystème Apple : limité, souvent moqué, et incapable de rivaliser avec les assistants modernes. Mais, l’IA générative a brutalement changé son importance.

Le prochain Siri ne sera plus seulement un assistant vocal. Il pourrait devenir l’interface centrale de l’iPhone, le point d’accès aux apps, un moteur contextuel permanent et un agent personnel intégré à iOS. Et, c’est précisément pour cette raison que WWDC 2026 devient cruciale.

Apple joue désormais une bataille de confiance

Google domine actuellement l’écosystème Android avec Gemini Intelligence. OpenAI construit un ChatGPT persistant et agentique. Anthropic gagne la confiance des développeurs.

Apple, lui, semble vouloir jouer une autre carte : faire de la confidentialité un avantage concurrentiel dans l’ère des assistants IA permanents. La stratégie est risquée. Car dans un marché fasciné par les performances et l’automatisation, Apple doit convaincre qu’une IA plus lente peut malgré tout devenir la meilleure IA personnelle.

La WWDC dira si cette vision suffit encore à maintenir Cupertino dans la course.