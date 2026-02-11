Accueil » Samsung officialise Galaxy Unpacked du 25 février : lancement des Galaxy S26 et ouverture des réservations

Samsung officialise Galaxy Unpacked du 25 février : lancement des Galaxy S26 et ouverture des réservations

Samsung officialise Galaxy Unpacked du 25 février : lancement des Galaxy S26 et ouverture des réservations

Fin des spéculations : Samsung vient de confirmer son premier grand rendez-vous de 2026. Le Galaxy Unpacked aura lieu le 25 février à San Francisco, et servira de scène de lancement à la série Galaxy S26 — avec une promesse claire : faire entrer l’IA dans une phase « plus personnelle », plus intégrée, plus quotidienne.

Samsung donne donc rendez-vous le mercredi 25 février 2026, avec un live à 10:00 PT, soit 19 heures, heure de Paris. La keynote sera diffusée sur Samsung.com, Samsung Newsroom et YouTube.

Ce timing n’est pas anodin : revenir à une fenêtre fin février permet à Samsung de reprendre de l’avance dans le « début d’année Android », juste avant le grand embouteillage médiatique du printemps.

Réservations : le « pré-panier » Samsung revient, avec crédit et gros tirage au sort

En parallèle, Samsung a relancé sa mécanique désormais classique : la réservation sans engagement. Sur la page officielle américaine, la marque confirme un crédit de 30 euros offert au moment du préachat (via un e-mail).

Les offres exactes varient selon les marchés. En France, Samsung met aussi en avant une chance de gagner un code promo de 1 500 €, et la possibilité de booster votre capacité de stockage, soit jusqu’à 200 euros de remise immédiate.

Galaxy S26 : l’IA au centre, le hardware en « raffinement »

L’invitation officielle insiste sur une idée : l’IA ne doit plus être un « mode », mais une couche de fond, personnelle et adaptative.

Côté matériel, Samsung ne donne rien de précis — mais les premiers échos convergent vers une génération davantage axée sur l’expérience que sur la rupture :

un Galaxy S26 « standard » légèrement renforcé (notamment sur la batterie) ;

un Galaxy 26 Ultra qui continue d’incarner le maximum technologique, avec des raffinements attendus sur la charge et l’affichage ;

et un discours très appuyé sur Galaxy AI, probablement au cœur de One UI (les noms et versions exactes restent à confirmer au moment du show). ￼

Samsung joue la sécurité… mais verrouille le terrain avant tout le monde

Cette annonce fait surtout apparaître la stratégie : reprendre l’initiative. Dans un marché où les gains « purs » (puissance, photo) deviennent difficiles à percevoir d’une génération à l’autre, Samsung veut vendre une idée plus simple : votre téléphone devient un système, plus qu’un appareil.

La réserve, évidemment : l’IA ne convainc que lorsqu’elle se fait oublier. Samsung devra prouver le 25 février que ses nouveautés ne sont pas seulement des « démos de scène », mais des automatismes fiables, utiles, et rapides — le seul standard qui compte.