Xiaomi Tag : le traqueur « à 18 € » arrive au MWC, avec un coup très Xiaomi… la compatibilité iPhone et Android

Xiaomi ne se contente pas d’annoncer un nouveau produit à Barcelone : il vise un réflexe du quotidien. Le Xiaomi Tag, son traqueur Bluetooth, sera mondialement présenté le 28 février 2026 lors de l’événement « The New Wave of Imagery » au MWC.

Et, la promesse est limpide : offrir une alternative à l’AirTag moins chère, mais surtout moins enfermée.

Un petit galet, une grosse idée : un seul tracker pour deux écosystèmes

Le Xiaomi Tag revendique une compatibilité avec Apple Find My et Google Find Hub, ce qui le rend utilisable aussi bien sur iOS que sur Android — un choix rare sur ce marché, généralement très tribal.

Côté caractéristiques, Xiaomi reste pragmatique : 10 g, 7,2 mm, une pile CR2032 annoncée pour environ un an, et une connectivité Bluetooth 5.4 + NFC.

Le Xiaomi Tag ne propose pas d’UWB, donc pas de « guidage directionnel » à la AirTag quand l’objet est à quelques mètres. Plusieurs sources évoquent toutefois une version UWB en développement, sans calendrier confirmé.

Prix : la guerre du « bon sens » à 17,99 €

Les listings et pages européennes pointent vers un prix agressif : 17,99 € à l’unité, et 59,99 € en pack de quatre. C’est exactement le positionnement « mass market » que Xiaomi aime : suffisant, compatible, et difficile à ignorer à la caisse.

Le 28 février, Xiaomi devrait aussi mettre en avant le Xiaomi 17 Ultra, les Redmi Buds 8 Pro et une UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, en plus d’autres produits AIoT.

Xiaomi attaque Apple… par la compatibilité, pas par la précision

Là où Apple vend la précision « premium » (UWB, écosystème verrouillé), Xiaomi mise sur un autre argument : la liberté d’usage. Un Tag qu’on peut recommander à un proche sans lui demander s’il est iPhone ou Android, c’est un produit qui se diffuse plus vite — surtout à moins de 20 €.

Reste l’inconnue qui décidera du succès réel : la qualité du réseau Find My/Find Hub selon les pays, et l’expérience (latence, fiabilité du mode perdu, volume du buzzer). Mais sur le papier, Xiaomi vient de poser une pièce très cohérente dans l’AIoT : simple, utile, et à prix de volume.