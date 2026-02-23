Accueil » « ChatGPT Pro Lite » à 100 dollars/mois : la fuite qui comble le trou béant entre Plus et Pro ?

Un nouveau palier d’abonnement pourrait arriver chez OpenAI : ChatGPT Pro Lite, annoncé dans des références de code de l’app web ChatGPT repérées par le développeur Tibor Blaho.

Le tarif qui ressort : 100 dollars/mois. Rien n’est officialisé (ni date, ni quotas), mais ce type de trace front-end est souvent un signe qu’un lancement est en préparation.

ChatGPT Pro Lite : Pourquoi 100 dollars a (beaucoup) de sens pour OpenAI

Aujourd’hui, la grille publique laisse un « no man’s land » très critiqué : Plus à 20 dollars puis Pro à 200 dollars (avec Go à 8 dollars dans certains marchés). Un palier à 100 dollars serait l’entre-deux naturel pour les freelances, devs, chercheurs et « power users » qui explosent les limites de Plus… sans pouvoir justifier Pro.

Les mentions repérées suggèrent un plan plus généreux que Plus mais moins que Pro, notamment sur les quotas de modèles « deep reasoning » — avec une estimation qui circule de 3 à 5× le volume de Plus — et une orientation possible vers un usage plus confortable de Codex. À ce stade, ce sont des signaux produits, pas une fiche technique.

Le contexte 2026 : monétiser mieux, parce que le compute coûte très cher

Cette segmentation arrive dans un moment où OpenAI doit financer une montée en charge massive. Reuters rapporte que OpenAI pourrait prévoir environ 600 milliards de dollars de dépenses compute d’ici 2030, avec des coûts d’inférence en forte hausse et une marge qui se comprime.

La concurrence : Gemini progresse, et OpenAI ne peut pas laisser un « gap » tarifaire

Sur le front « part de trafic web », Similarweb classe toujours ChatGPT en tête, avec Gemini en #2 et des signaux indiquant un franchissement autour de 20 % de part sur certains trackers de trafic début 2026. Dans ce contexte, un plan à 100 dollars sert aussi à verrouiller les utilisateurs intensifs avant qu’ils ne basculent ailleurs « par friction tarifaire ».

Le départ de GPT-4o de l’interface ChatGPT a déclenché une réaction notable, jusqu’à une pétition largement relayée. Ça a rappelé à OpenAI que les utilisateurs ne paient pas seulement pour des tokens : ils paient aussi pour une expérience et parfois une préférence de modèle.

« Pro Lite » serait moins une nouveauté… qu’une correction de gamme

Si ChatGPT Pro Lite se concrétise, ce ne sera pas l’abonnement « cool » de plus : ce sera une pièce manquante. À 100 dollars, OpenAI peut augmenter l’ARPU sans forcer le saut à 200 dollars, donner une vraie rampe aux devs/chercheurs (et à Codex), et réduire la tentation de « churn » chez les power users frustrés par la marche Plus → Pro.

Reste l’essentiel : les quotas réels (deep reasoning, vitesse, priorité, Codex) et la manière dont OpenAI les exprimera. Parce qu’entre 20 et 200, la perception de valeur est impitoyable : à 100 dollars, il faudra que l’écart avec Plus soit immédiatement tangible.