Xiaomi Tag : le traqueur Bluetooth à 17,99 € compatible Apple Find My et Google Find Hub

Il y a des gadgets qui font de la surenchère un art. Et puis, il y a ceux qui arrivent avec une promesse beaucoup plus rare en 2026 : être simplement utiles, discrets, et bon marché.

Avec le Xiaomi Tag, la marque chinoise se glisse dans un marché déjà très codifié — celui des traqueurs d’objets — en misant sur un argument qui parle immédiatement : un prix plancher en Europe et une compatibilité à cheval entre Apple et Google.

Un AirTag « budget » à la sauce Xiaomi, déjà affiché à 17,99 € en France

Le Xiaomi Tag (référence BHR08SPGL) apparaît en Europe avec un tarif de lancement à 17,99 € l’unité sur Xiaomi France, et 59,99 € le pack de quatre.

De quoi expliquer pourquoi on le voit déjà circuler comme un « AirTag killer » — même si, on va le voir, Xiaomi n’attaque pas Apple sur le terrain de la précision extrême.

Fiche technique : sobre, cohérente, pensée pour durer

Sur le papier, Xiaomi coche les cases essentielles d’un traqueur moderne :

Bluetooth 5.4

Pile CR2032 annoncée pour environ un an d’autonomie

IP67 (poussière + immersion temporaire)

Buzzer intégré pour faire sonner le tag

Poids de 8 g et design blanc très minimaliste

Le plus intéressant, pourtant, n’est pas une ligne de spec. C’est l’écosystème.

Le vrai coup de Xiaomi : fonctionner avec Apple Find My et Google Find Hub

Là où beaucoup de traqueurs se retrouvent « enfermés » dans un camp, le Xiaomi Tag viserait une approche bi-réseau : Apple Localiser (Find My) côté iPhone et Google Find Hub côté Android.

C’est une promesse très puissante pour un produit à moins de 20 € : plus il y a de smartphones dans le réseau, plus le traqueur a de chances d’être repéré (principe du « crowd locating », avec remontées anonymisées). Et mécaniquement, Apple + Google, c’est la plus grande couverture potentielle.

Le manque qui change tout : pas d’UWB (pour l’instant)

Le Xiaomi Tag, dans sa version actuelle, ne mentionne pas l’UWB. Et ça n’est pas un détail : l’UWB permet une localisation de proximité beaucoup plus précise, avec direction et distance (le fameux mode « guidage » quand l’objet est à quelques mètres).

Plusieurs sources évoquent toutefois la possibilité d’un modèle UWB ultérieur — sans calendrier clair.

À noter : Google a justement commencé à muscler Find Hub avec l’UWB ces derniers mois (notamment via des trackers compatibles comme le Moto Tag), signe que l’écosystème Android est prêt techniquement — mais que la compatibilité multi-réseau peut compliquer l’équation.

Xiaomi vise la masse, pas la chasse au centimètre

Ce Xiaomi Tag ressemble à une stratégie très Xiaomi : maximiser le « rapport utilité/prix » plutôt que de battre Apple sur le haut du panier. À 17,99 €, il se positionne comme une porte d’entrée ultra accessible pour sécuriser clés, sac, valise, vélo. L’absence d’UWB évite d’ajouter un coût matériel… et laisse de la place à une gamme à deux étages (Bluetooth pour tous, UWB pour les exigeants). Enfin, la compatibilité Apple + Google, si elle se confirme dans l’usage réel, devient un argument différenciant énorme : peu de concurrents peuvent prétendre jouer sur deux foules à la fois.

En clair : Xiaomi ne cherche pas à faire « mieux » qu’un AirTag, mais à faire suffisamment bien pour deux fois moins cher — et c’est parfois exactement ce que le marché attend.

Le Xiaomi Tag n’est pas révolutionnaire. Il est plus malin : il prend un besoin banal (ne plus perdre ses affaires) et le rend moins cher, plus simple, plus transversal. Et si une version UWB arrive ensuite, Xiaomi pourrait bien transformer ce lancement en duo : un modèle populaire et un modèle premium.