Apple lance un nouvel AirTag : plus précis, plus audible… et toujours au même prix

Apple n’a pas changé la recette, mais elle en a resserré les boulons. Le nouvel AirTag conserve sa silhouette familière et ses tarifs inchangés — 35 euros l’unité, 119 euros le pack de quatre — tout en gagnant là où l’objet compte vraiment : la distance utile, la précision, et la capacité à se faire entendre quand il s’est glissé « quelque part ».

AirTag (2026) : la puce Ultra Wideband passe à la vitesse supérieure

Le cœur de la mise à niveau, c’est l’arrivée de la puce Ultra Wideband de 2e génération, celle qu’Apple cite comme étant aussi présente dans la famille iPhone 17 et certaines Apple Watch récentes.

Résultat : la Localisation précise promet d’opérer jusqu’à 50 % plus loin qu’avant, avec ses repères visuels, sonores et haptiques.

Apple AirTag FineWoven Key Ring

Apple ajoute deux améliorations très concrètes :

  • Un haut-parleur annoncé 50 % plus puissant, pour mieux émerger d’un sac, d’un tiroir ou d’un canapé.
  • Une puce Bluetooth améliorée, censée étendre la portée à laquelle un objet peut être localisé via le réseau Localiser.

Ce sont des évolutions « bêtes et méchantes », mais précisément celles qui réduisent le temps passé à jouer au détective — le vrai KPI d’un tracker.

Nouveauté notable : Localisation précise arrive sur Apple Watch

Pour la première fois, la recherche précise ne se limite plus à l’iPhone : Apple indique que la Localisation précise fonctionne aussi depuis une Apple Watch Series 9 (ou ultérieure) et l’Apple Watch Ultra 2 (ou ultérieure), avec watchOS 26.2.1. Une extension logique : moins de gestes, plus d’instantanéité, surtout quand votre iPhone n’est pas à portée de main.

Apple AirTag Find My Precision Finding

Vie privée : Apple remet l’accent sur l’anti-traque

Apple insiste sur plusieurs points : le AirTag ne stocke pas d’historique de localisation « physiquement » sur l’appareil, et les échanges avec le réseau Localiser sont protégés par chiffrement de bout en bout.

La marque rappelle aussi ses garde-fous contre le pistage non consenti : alertes multiplateformes, identifiants Bluetooth qui changent fréquemment, et un travail mené avec Google sur un standard visant à limiter les dérives des trackers.

Ce que ça dit de la stratégie Apple

Ce lancement est typiquement « Apple 2026 » : pas de rupture, mais une montée en gamme silencieuse. Même prix, même format, compatibilité préservée avec les accessoires existants — et pourtant une amélioration sensible là où l’expérience se joue.

À l’heure où les trackers sont devenus des objets du quotidien (bagages, clés, vélos, sacs), Apple renforce surtout son avantage : l’intégration étroite entre matériel, réseau Find My, et UX de guidage.

