par Yohann Poiron le
Nothing Phone (4a) : Tout sur la Glyph Bar, l'interface lumineuse repensée

À mesure que le lancement du 5 mars de la série Phone (4a) approche en Inde, Nothing change de rythme : après les clins d’œil habituels, la marque commence à dévoiler des éléments concrets de sa prochaine gamme.

Dernier teaser en date : une nouvelle approche de son ADN visuel, avec une Glyph Bar qui revoit la promesse des LEDs arrière — moins « spectacle », plus « signal ».

Une évolution, pas une révolution : 9 mini-LEDs, 6 zones, et une lecture « instantanée »

D’après Nothing, la Glyph Bar est pensée comme une évolution de la Glyph Interface : l’objectif est de clarifier l’information (notifications, statuts) tout en limitant la distraction. Dans le détail, on parle de 9 mini-LEDs contrôlables individuellement, organisées pour former six « carrés » lumineux plus faciles à interpréter d’un coup d’œil.

La marque avance aussi un chiffre qui en dit long sur l’intention : une luminosité environ 40 % supérieure à celle de la précédente série (a), avec un rendu décrit comme plus « naturel », plus neutre, et surtout sans « light bleed » (fuites de lumière).

Nothing a déjà exploré plusieurs chemins : segmentations multiples, effets plus démonstratifs, et même l’idée d’un affichage arrière type « matrix » sur d’autres produits. Ici, le choix de la Glyph Bar suggère un mouvement inverse : raffiner plutôt que complexifier. C’est cohérent avec ce que montrent les premiers visuels/teasers : un bandeau lumineux qui semblerait plus proche du bord du châssis, potentiellement autour d’un bloc photo vertical — sans que l’emplacement exact soit encore verrouillé officiellement.

À côté, les spécifications fuitées dessinent un duo mid-range musclé

En parallèle, les fuites continuent d’esquisser la fiche technique :

  • Phone (4a) : écran AMOLED 1,5K autour de 6,78 pouces avec 120 Hz, Snapdragon 7 s Gen 4, double capteur arrière attendu (50 mégapixels principal + 8 mégapixels ultra grand-angle), 32 mégapixels en selfie.
  • Phone (4a) Pro : écran légèrement plus grand, jusqu’à 144 Hz, et surtout une montée en gamme photo évoquée (dont un téléobjectif périscopique selon plusieurs fuites).
  • Autonomie/charge : batteries autour de 5 100–5 200 mAh et 50 W filaire, avec stockage UFS 3.1 mentionné dans certains leaks.

À ce stade, tout ce bloc « specs » reste à prendre avec prudence : Nothing n’a officiellement confirmé que certains axes de teasing, pas la fiche complète.

Nothing veut que ses LEDs redeviennent utiles

La Glyph Interface a toujours été un pari : iconique, mais parfois plus « signature » que véritable outil. Avec la Glyph Bar, Nothing semble chercher le point d’équilibre : moins d’animation, plus de lisibilité, plus de fonction. En langage produit, c’est un repositionnement intéressant : faire de la lumière un système d’information plutôt qu’un objet de conversation.

Reste une question très concrète : est-ce que cette nouvelle grammaire lumineuse sera réellement configurable et intelligente au quotidien (priorités, apps, statuts, routines), ou simplement plus jolie et plus brillante ? Réponse le 5 mars — le jour où Nothing devra prouver que « l’identité » peut aussi devenir « ergonomie ».

