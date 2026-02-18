Nothing Phone (4a) et (4a) Pro : rendez-vous le 5 mars, juste après Apple — Carl Pei allume la mèche

Nothing vient de verrouiller la date : les Phone (4a) et Phone (4a) Pro seront officialisés le 5 mars. Et impossible de rater le clin d’œil — l’annonce tombe 24 heures après la « Special Apple Experience » du 4 mars.

Une coïncidence ? Plutôt une stratégie : Nothing aime se placer dans l’ombre des géants… pour mieux capter la lumière.

Carl Pei a d’ailleurs joué la carte du trolling élégant en reprenant l’esthétique minimaliste d’Apple, version graffiti rose, « Nothing » tamponné au milieu. De l’anti-Apple à la sauce Apple — exactement le genre de contraste qui fait vivre la marque.

Phone (4a) et (4a) Pro : Une annonce mondiale (et l’Inde au même niveau)

Nothing confirme un lancement global, avec l’Inde dans le même tempo — un détail important pour une marque qui a beaucoup construit son attirance sur ce marché. Côté horaire, l’événement aura lieu à 11 h 30, heure de Paris.

Nothing n’a pas publié la fiche technique complète, mais les fuites dessinent un positionnement clair : deux modèles proches, différenciés par quelques choix de finition et probablement de photo.

Le Snapdragon 7s Gen 4 aperçu sur Geekbench pour le Phone (4a), ce qui place la gamme dans un milieu de gamme musclé, pensé pour la fluidité et l’efficience plus que pour la course brute aux performances. On s’attend à des configurations autour de 8 Go/128 Go, avec de l’UFS 3.1 évoqué pour le stockage. Les batteries seront légèrement plus grandes que la précédente génération, d’après les informations qui circulent.

Les coloris quant à eux laissent entrevoir un modèle standard en noir et blanc, tandis que le « Pro » pourrait troquer le blanc contre une finition argentée.

Et comme souvent chez Nothing, l’angle marketing pourrait être moins « spécifications » que sensation produit : matériaux, écran, caméra, qualité perçue — Carl Pei a déjà laissé entendre que la série (4a) pousserait dans une direction plus premium sur ces points.

En bonus : Nothing Headphone (a), la version « accessible » des Headphone (1)

Nothing a aussi confirmé l’arrivée du Nothing Headphone (a), présenté comme une déclinaison plus abordable. Des fuites évoquent une annonce le 5 mars et une disponibilité ultérieure en mars.

Nothing sait qu’elle ne gagnera pas la bataille de la puissance brute contre Apple ou Samsung. En revanche, elle peut gagner la bataille de l’attention. Se placer juste après Apple, c’est profiter d’un cycle médiatique déjà chauffé à blanc — et rappeler que le smartphone « différent » n’a pas disparu.

La vraie question du 5 mars, au fond, est simple : Nothing peut-elle rendre son milieu de gamme désirable autrement que par le prix ? Si la marque réussit à livrer une expérience cohérente (design, interface, photo solide, autonomie), le Phone (4a) pourrait devenir l’un de ces appareils « évidence » — celui qu’on recommande parce qu’il a une personnalité et qu’il coche les cases.