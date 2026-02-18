Accueil » Nothing Phone (4a) & Phone (4a) Pro : Tout savoir sur les spécifications et les prix avant le 5 mars

Nothing a officialisé sa prochaine keynote : le 5 mars 2026, la marque dévoilera sa nouvelle série Phone (4a) — et, si l’on en croit les fuites les plus détaillées, elle en profitera aussi pour lancer un casque plus accessible, le Nothing Headphone (a).

Le timing, à quelques jours du MWC, ressemble à un coup de théâtre calculé : éviter la foule barcelonaise… tout en captant l’attention du cycle médiatique.

Deux téléphones, une stratégie : « milieu de gamme, mais plus premium »

Le duo attendu est clair : un Phone (4a) « standard » et un Phone (4a) Pro plus ambitieux. L’idée, martelée par Carl Pei depuis plusieurs semaines, est de rapprocher la série (a) d’une expérience quasi-flagship… sans monter au prix d’un haut de gamme.

C’est aussi cohérent avec l’état du marché : 2026 est une année où l’on optimise la valeur perçue (écran, photo, matériaux, autonomie), plus qu’on ne « gagne » des guerres de benchmarks.

D’après les informations attribuées à Dealabs, le Phone (4a) Pro se distinguerait par :

Capteur principal de 50 mégapixels Sony + OIS, et un zoom « jusqu’à 140x » (probablement hybride/numérique).

Un cadre aluminium unibody pour mieux dissiper la chaleur.

Un écran AMOLED 6,83 pouces en 1,5K avec 144 Hz.

Et surtout une rumeur intrigante : Glyph Matrix, une évolution de la signature lumineuse de Nothing.

Si tout se confirme, Nothing semble chercher une sensation « Pro » plus tangible — pas seulement via la fiche technique, mais via les matériaux et l’usage (photo, fluidité, chauffe).

Le Phone (4a) « standard » : grosse montée en gamme attendue aussi

Le modèle standard ne serait pas un simple « Pro-lite » : la fuite évoque une approche musclée, notamment côté photo et interface lumineuse :

Un module arrière annoncé comme un triple capteur de 50 mégapixels, avec ultra-grand-angle 0,6x et zoom « jusqu’à 70x ».

Une caméra frontale de 32 mégapixels.

Un écran AMOLED 6,78 pouces en 1,5K, 30–120 Hz adaptatif.

Une Glyph Bar de 63 mini-LED (nouveau « langage » lumineux, plus segmenté).

Et côté plateforme, un point paraît déjà solide : Snapdragon 7 s Gen 4. On l’a vu passer via Geekbench (sur la gamme [4a]/[4a] Pro selon les listings et relais), ce qui colle avec la stratégie « milieu de gamme premium ».

Configurations, couleurs, prix : une hausse… mais (peut-être) assumée

Toujours selon ces fuites, Nothing jouerait sur des configurations et coloris différenciants :

Phone (4a) :

Stockage 256 Go uniquement, avec 8 Go ou 12 Go RAM.

Noir/Blanc sur les deux, Rose/Bleu réservés au 12 Go.

Prix : 8/256 Go : 409 € 12/256 Go : 449 €



Phone (4a) Pro :

8/128 Go et 12/256 Go.

Noir/Argent sur les deux, Rose réservé au 12/256.

Prix : 8/128 Go : 499 € 12/256 Go : 569 €



Si ces prix se vérifient, Nothing assume un repositionnement : moins « flagship de prix », plus « flagship de compromis ». La marque tente de vendre une cohérence design + expérience (Nothing OS, Glyph, finitions), pas juste un ratio €/spec.

Headphone (a) : le casque « abordable » qui pourrait devenir le troisième acte du show

Sur l’audio, une autre fuite attribuée à billbil-kun annonce un Nothing Headphone (a) autour de 159 € en Europe, avec des coloris plus vifs (dont jaune), et une fenêtre de sortie qui collerait à la même séquence début mars.

Le marché du smartphone est devenu une bataille d’attention et de différenciation. Nothing le sait : à performances comparables, ce qui vend c’est la personnalité du produit (design, détails, cohérence logicielle, « feel »). En montant en gamme sur les matériaux, en renforçant la photo, et en rendant la Glyph plus « utile » (Matrix/Bar), Nothing essaie de faire du (4a) la gamme qu’on recommande non pas « parce que ce n’est pas cher », mais parce que c’est singulier et bien fini.

Reste le test décisif : à environ 409–569 €, le Phone (4a) ne peut plus se contenter d’être cool. Il doit être fiable, endurant, régulier en photo, et irréprochable sur la chauffe et la fluidité. C’est là que la promesse « near-flagship » se gagne… ou se perd.