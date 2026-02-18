fermer
Nothing Phone (4a) & Phone (4a) Pro : Tout savoir sur les spécifications et les prix avant le 5 mars

Smartphones par Yohann Poiron le
Nothing Phone (4a) & Phone (4a) Pro : Tout savoir sur les spécifications et les prix avant le 5 mars
Nothing Phone (4a) & Phone (4a) Pro : Tout savoir sur les spécifications et les prix avant le 5 mars

Nothing a officialisé sa prochaine keynote : le 5 mars 2026, la marque dévoilera sa nouvelle série Phone (4a) — et, si l’on en croit les fuites les plus détaillées, elle en profitera aussi pour lancer un casque plus accessible, le Nothing Headphone (a).

Le timing, à quelques jours du MWC, ressemble à un coup de théâtre calculé : éviter la foule barcelonaise… tout en captant l’attention du cycle médiatique.

Deux téléphones, une stratégie : « milieu de gamme, mais plus premium »

Le duo attendu est clair : un Phone (4a) « standard » et un Phone (4a) Pro plus ambitieux. L’idée, martelée par Carl Pei depuis plusieurs semaines, est de rapprocher la série (a) d’une expérience quasi-flagship… sans monter au prix d’un haut de gamme.

C’est aussi cohérent avec l’état du marché : 2026 est une année où l’on optimise la valeur perçue (écran, photo, matériaux, autonomie), plus qu’on ne « gagne » des guerres de benchmarks.

D’après les informations attribuées à Dealabs, le Phone (4a) Pro se distinguerait par :

  • Capteur principal de 50 mégapixels Sony + OIS, et un zoom « jusqu’à 140x » (probablement hybride/numérique).
  • Un cadre aluminium unibody pour mieux dissiper la chaleur.
  • Un écran AMOLED 6,83 pouces en 1,5K avec 144 Hz.
  • Et surtout une rumeur intrigante : Glyph Matrix, une évolution de la signature lumineuse de Nothing.

Si tout se confirme, Nothing semble chercher une sensation « Pro » plus tangible — pas seulement via la fiche technique, mais via les matériaux et l’usage (photo, fluidité, chauffe).

Le Phone (4a) « standard » : grosse montée en gamme attendue aussi

Le modèle standard ne serait pas un simple « Pro-lite » : la fuite évoque une approche musclée, notamment côté photo et interface lumineuse :

  • Un module arrière annoncé comme un triple capteur de 50 mégapixels, avec ultra-grand-angle 0,6x et zoom « jusqu’à 70x ».
  • Une caméra frontale de 32 mégapixels.
  • Un écran AMOLED 6,78 pouces en 1,5K, 30–120 Hz adaptatif.
  • Une Glyph Bar de 63 mini-LED (nouveau « langage » lumineux, plus segmenté).

Et côté plateforme, un point paraît déjà solide : Snapdragon 7 s Gen 4. On l’a vu passer via Geekbench (sur la gamme [4a]/[4a] Pro selon les listings et relais), ce qui colle avec la stratégie « milieu de gamme premium ».

Configurations, couleurs, prix : une hausse… mais (peut-être) assumée

Toujours selon ces fuites, Nothing jouerait sur des configurations et coloris différenciants :

Phone (4a) :

  • Stockage 256 Go uniquement, avec 8 Go ou 12 Go RAM.
  • Noir/Blanc sur les deux, Rose/Bleu réservés au 12 Go.
  • Prix :
    • 8/256 Go : 409 €
    • 12/256 Go : 449 €

Phone (4a) Pro :

  • 8/128 Go et 12/256 Go.
  • Noir/Argent sur les deux, Rose réservé au 12/256.
  • Prix :
    • 8/128 Go : 499 €
    • 12/256 Go : 569 €

Si ces prix se vérifient, Nothing assume un repositionnement : moins « flagship de prix », plus « flagship de compromis ». La marque tente de vendre une cohérence design + expérience (Nothing OS, Glyph, finitions), pas juste un ratio €/spec.

Headphone (a) : le casque « abordable » qui pourrait devenir le troisième acte du show

Sur l’audio, une autre fuite attribuée à billbil-kun annonce un Nothing Headphone (a) autour de 159 € en Europe, avec des coloris plus vifs (dont jaune), et une fenêtre de sortie qui collerait à la même séquence début mars.

Le marché du smartphone est devenu une bataille d’attention et de différenciation. Nothing le sait : à performances comparables, ce qui vend c’est la personnalité du produit (design, détails, cohérence logicielle, « feel »). En montant en gamme sur les matériaux, en renforçant la photo, et en rendant la Glyph plus « utile » (Matrix/Bar), Nothing essaie de faire du (4a) la gamme qu’on recommande non pas « parce que ce n’est pas cher », mais parce que c’est singulier et bien fini.

Reste le test décisif : à environ 409–569 €, le Phone (4a) ne peut plus se contenter d’être cool. Il doit être fiable, endurant, régulier en photo, et irréprochable sur la chauffe et la fluidité. C’est là que la promesse « near-flagship » se gagne… ou se perd.

 

Tags : Nothing
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

