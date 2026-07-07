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Nothing Phone (4b) : prix, fiche technique et nouveautés du smartphone à moins de 330 €

Nothing Phone (4b) : prix, fiche technique et nouveautés du smartphone à moins de 330 €

Nothing étoffe son catalogue avec un nouveau smartphone de milieu de gamme pensé pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un appareil original sans faire exploser leur budget.

Après plusieurs semaines de teasing, le constructeur britannique officialise le Nothing Phone (4b), un modèle qui conserve l’identité visuelle de la marque tout en introduisant une nouvelle génération de l’interface lumineuse Glyph, un processeur Qualcomm plus récent et une autonomie revue à la hausse.

Phone (4b) : Un design fidèle à l’ADN de Nothing

Impossible de confondre le Phone (4b) avec un autre smartphone. Nothing poursuit son approche esthétique en proposant un dos transparent aux éléments apparents, ponctué cette fois d’un large bloc photo horizontal.

La principale nouveauté réside dans la nouvelle Glyph Light Bar, une barre lumineuse verticale composée de 45 mini-LED. Celle-ci ne sert pas uniquement d’élément décoratif : elle s’illumine pour signaler les notifications, afficher la progression de la charge, accompagner les enregistrements vidéo ou encore proposer des alertes personnalisées.

Le dos du smartphone laisse également apparaître plusieurs vis ainsi que des éléments métalliques décoratifs, tandis qu’un cercle inspiré de la gamme CMF de Nothing vient habiller la partie inférieure de la coque en plastique.

Le Phone (4b) bénéficie d’une certification IP64, offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures. Nothing affirme même que l’appareil peut résister à une immersion de 25 centimètres pendant une vingtaine de minutes, même s’il ne s’agit pas d’un smartphone conçu pour une utilisation prolongée sous l’eau.

Snapdragon 6 Gen 4 et écran OLED 120 Hz

Sous le capot, Nothing mise sur la nouvelle plateforme Snapdragon 6 Gen 4 de Qualcomm. Bien qu’il s’agisse d’une puce destinée au marché abordable, Qualcomm y introduit enfin une architecture CPU plus moderne composée de quatre cœurs Cortex-A720 et quatre Cortex-A520, remplaçant des cœurs plus anciens utilisés sur les précédentes générations.

Selon Qualcomm, cette évolution permettrait un gain de performances d’environ 11 % côté processeur et de 29 % pour la partie graphique. Le processeur neuronal (NPU) prend également en charge les calculs INT4, ouvrant la voie à davantage de fonctionnalités d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil.

Le smartphone est associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage, tandis que l’affichage est confié à une dalle OLED de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale annoncée de 1 200 nits en extérieur.

Une batterie généreuse… mais variable selon les marchés

Nothing adopte une stratégie inhabituelle concernant l’autonomie. La version commercialisée en Inde embarque une batterie de 6 000 mAh, tandis que les marchés européens et internationaux devront se contenter d’une capacité de 5 200 mAh, un choix que la marque attribue à certaines contraintes réglementaires.

Nothing met toutefois en avant la durabilité de sa batterie. Celle-ci conserverait 90 % de sa capacité après 1 200 cycles de charge, un chiffre supérieur aux promesses généralement avancées par plusieurs acteurs du secteur, qui évoquent souvent 80 % de capacité après 1 000 cycles.

La recharge rapide atteint 33 W, permettant une charge complète en environ 80 minutes. Une performance correcte, même si certains concurrents proposent désormais des puissances nettement supérieures dans cette gamme de prix.

Une fiche technique équilibrée

Côté photographie, le Phone (4b) reste relativement sobre. Le module arrière repose sur un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 119°. À l’avant, Nothing intègre une caméra selfie de 16 mégapixels.

Sans chercher à rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, cette configuration vise avant tout une utilisation polyvalente au quotidien.

Le smartphone propose également le Bluetooth 6.0, des haut-parleurs stéréo, le NFC, le Wi-Fi 6, un lecteur d’empreintes optique intégré sous l’écran ainsi que le bouton Essential Key, destiné à accéder rapidement aux fonctions intelligentes de Nothing.

Android 16 et six années de mises à jour de sécurité

Le Phone (4b) est livré avec Nothing OS 4.1, basé sur Android 16. Les utilisateurs retrouvent plusieurs fonctionnalités maison comme Essential Space, Essential Voice et Essential Apps, qui exploitent l’intelligence artificielle pour organiser notes, contenus et rappels.

Nothing promet également trois mises à jour majeures d’Android ainsi que six années de correctifs de sécurité. Une politique sérieuse pour un smartphone de cette catégorie, même si certains concurrents commencent désormais à proposer un suivi logiciel encore plus long.

Prix et disponibilité

Le Nothing Phone (4b) sera commercialisé à partir du 17 juillet dans trois coloris : Noir, Blanc et Bleu. Le tarif est de 329 € en Europe.

Avec ce nouveau modèle, Nothing poursuit sa stratégie consistant à démocratiser son identité visuelle et son écosystème logiciel. Le Phone (4b) ne cherche pas à battre des records de puissance, mais propose une formule équilibrée où le design, l’expérience utilisateur et la longévité occupent une place centrale. Sur un marché des smartphones abordables de plus en plus concurrentiel, cette approche pourrait une nouvelle fois permettre à la jeune marque britannique de se démarquer.