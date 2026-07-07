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Nothing Ear (3a) : des rendus officiels dévoilent les nouveaux écouteurs avant leur lancement

Nothing Ear (3a) : des rendus officiels dévoilent les nouveaux écouteurs avant leur lancement

Le suspense n’aura finalement pas duré jusqu’à la présentation officielle. À quelques heures de l’événement organisé par Nothing, de nouveaux visuels des Nothing Ear (3a) ont été publiés par le média allemand WinFuture, révélant le design complet ainsi que les quatre coloris qui seront proposés au lancement.

Les nouveaux écouteurs seront officialisés le 7 juillet, en même temps que le très attendu Nothing Phone (4 b).

Ear (3a) : Un design fidèle à l’ADN de Nothing

Sans surprise, Nothing conserve la recette qui a fait le succès de ses précédents écouteurs. Les Ear (3a) adoptent toujours un boîtier de recharge transparent, véritable signature esthétique de la marque. À l’intérieur, les écouteurs reposent sur un support dont la couleur est assortie à celle des oreillettes.

Cette génération sera disponible en quatre coloris : Noir, Blanc, Jaune et Rose.

L’arrivée de cette nouvelle finition rose constitue la principale nouveauté visuelle de cette génération et apporte une touche plus originale à la gamme.

Des haut-parleurs de 12 mm compatibles Hi-Res Audio

Selon les informations dévoilées par la fuite, les Nothing Ear (3a) embarqueront des transducteurs de 12 mm, promettant une restitution sonore plus riche et plus dynamique. Les écouteurs seront également compatibles avec LDAC, le codec audio haute qualité de Sony, et Hi-Res Audio Wireless, garantissant une meilleure qualité de transmission pour les utilisateurs compatibles.

Nothing semble donc vouloir proposer une expérience audio plus ambitieuse tout en conservant un positionnement tarifaire accessible.

Une nouvelle fonction « Audio Snapshot »

La véritable nouveauté logicielle s’appelle Audio Snapshot. D’après les premiers éléments marketing, cette fonctionnalité permettrait d’enregistrer rapidement une note vocale directement depuis les écouteurs. Il suffirait d’effectuer un appui sur la zone tactile située sur la tige des écouteurs pour lancer l’enregistrement.

Pendant un appel téléphonique, ce même geste servirait à démarrer l’enregistrement de la conversation, même si Nothing n’a pas encore précisé les éventuelles restrictions selon les pays, certaines législations encadrant strictement ce type de fonctionnalité.

Cette nouveauté pourrait séduire les utilisateurs souhaitant capturer rapidement une idée, un rappel ou une information sans sortir leur smartphone.

Une réduction de bruit encore inconnue

La fuite ne confirme pas officiellement la présence d’une réduction de bruit active (ANC). Toutefois, les Ear (3a) adoptent une conception intra-auriculaire avec embouts en silicone, ce qui garantit déjà une bonne isolation passive contre les bruits extérieurs.

Il serait néanmoins surprenant que Nothing fasse l’impasse sur l’ANC dans cette gamme de prix, tant cette fonctionnalité est désormais devenue un standard chez la concurrence.

Il faudra attendre l’annonce officielle pour en avoir la confirmation.

Un prix attendu sous la barre des 100 euros

Selon WinFuture, les Nothing Ear (3a) devraient être commercialisés en Europe aux alentours de 99 euros. À ce prix, les Ear (3a) viendraient concurrencer directement des modèles comme les Samsung Galaxy Buds FE, les Redmi Buds 6 Pro, les OnePlus Buds 4 ou encore les Soundcore Liberty.

Rendez-vous le 7 juillet

L’ensemble des caractéristiques techniques, le prix officiel ainsi que la disponibilité seront dévoilés lors de la conférence Nothing prévue le 7 juillet. En plus des Ear (3a), le constructeur britannique présentera également le Nothing Phone (4 b), un smartphone qui devrait miser sur un excellent rapport qualité-prix et une batterie de grande capacité.

Si ces fuites se confirment, Nothing semble une nouvelle fois vouloir séduire avec une combinaison de design original, fonctionnalités pratiques et tarif agressif.