Android plus fluide : Google déploie AutoFDO pour booster les performances du noyau

Parfois, les meilleures évolutions d’un smartphone ne sont pas celles que l’on voit, mais celles qui changent la sensation au quotidien : une interface plus vive, une app qui s’ouvre un peu plus vite, moins de micro-latences.

Google vient justement d’annoncer l’arrivée d’AutoFDO (Automatic Feedback-Directed Optimization) dans le kernel Android — une optimisation de compilation qui vise à améliorer performance et efficacité à la racine du système.

AutoFDO n’est pas une « fonctionnalité » Android au sens classique. C’est une technique qui guide le compilateur avec des profils issus de l’usage réel : au lieu d’optimiser le code sur des hypothèses génériques, Google collecte des signaux (profils) sur des parcours d’usage critiques, puis recompile pour favoriser les chemins réellement les plus empruntés.

Le point fort, ici, c’est la cible : le noyau. Google rappelle que le kernel représente une part énorme du travail CPU d’un téléphone Android — de l’ordre de ~40 % du temps processeur selon ses propres chiffres — donc même de petits gains peuvent se sentir partout.

Ce que ça change pour vous : de « petits » pourcentages, un grand effet cumulé pour Android

Google évoque de premiers résultats sur des tâches très concrètes, par exemple :

~4,3 % de gain sur le lancement « à froid » d’apps,

~2,1 % sur le temps de démarrage (boot).

Pris isolément, ce n’est pas un bond spectaculaire. Mais quand l’optimisation touche une couche utilisée en permanence (ordonnancement, I/O, gestion mémoire, appels système), ces gains s’additionnent sous forme de fluidité perçue : moins de « petits délais » que vous ne savez pas nommer, mais que vous ressentez.

Et comme l’objectif est aussi de réduire le travail « inutile » du CPU, Google présente AutoFDO comme un levier potentiel pour l’autonomie (moins de cycles gaspillé = moins d’énergie).

Détails techniques : pourquoi AutoFDO au kernel, et pourquoi maintenant

AutoFDO est une optimisation « basé sur l’échantillonnage » : elle s’appuie sur des profils d’exécution pour aider le compilateur à mieux organiser le code (placement, branches, hot paths), tout en restant déployable à grande échelle.

Google le met au kernel maintenant pour une raison simple : c’est le plancher commun à tous les usages. Optimiser une app système, c’est utile. Optimiser le noyau, c’est toucher l’ouverture d’apps, le multitâche, les transitions, la réactivité globale, et l’efficience.

Calendrier : quand ça arrive (et sur quels Android)

Google déploie AutoFDO sur plusieurs branches kernel liées à des versions récentes d’Android, notamment des branches utilisées par Android 15 et Android 16, avec une extension prévue aux versions futures.

Le point important : ce genre de changement met du temps à « ruisseler » jusqu’aux téléphones, car il dépend des kernels adoptés par les constructeurs, des mises à jour, et des intégrations OEM. Mais c’est précisément le type d’optimisation qui, une fois en place, peut profiter aussi bien aux flagships qu’aux modèles plus modestes — là où chaque pourcentage compte.