Smartwatches

Smartwatches par Yohann Poiron le Amazfit T-Rex Ultra 2
L’univers des montres connectées « outdoor » est un terrain de jeu brutal : autonomie, lisibilité, GPS fiable, résistance réelle — pas seulement un look militaire. Avec la T-Rex Ultra 2, Amazfit tente une montée en gamme franche, en allant chercher des codes jusqu’ici réservés à Garmin et consorts : titane Grade 5, verre saphir, AMOLED à 3 000 nits et grosse batterie 870 mAh.

Le tout pour un positionnement premium assumé : 549,90 €.

Amazfit T-Rex Ultra 2 : Une construction premium qui ne joue plus dans la cour « budget »

Amazfit habille sa T-Rex Ultra 2 d’un trio qui parle aux amateurs de matériel sérieux : bezel, dos et boutons en titane Grade 5, associés à un corps en polymère renforcé pour contenir le poids. Sur le papier (et surtout au poignet), c’est exactement le genre de mise à niveau qui distingue une montre robuste « marketing » d’un produit pensé pour l’outdoor.

Côté endurance au monde réel, la marque met aussi les tampons : 10 ATM et double certification plongée, pour une utilisation eau/mer/piscine sans arrière-pensée.

Le nerf de la guerre en extérieur, c’est la lecture en plein soleil. Ici, Amazfit annonce un écran AMOLED de 1,5 pouce protégé par saphir, avec un pic annoncé à 3 000 nits — un chiffre très agressif pour la catégorie. Autrement dit, sur un sentier exposé, en ski ou sur un vélo, c’est le genre de luminosité qui évite de « deviner » l’interface.

Autonomie : 30 jours, et une approche « expédition »

L’autre promesse centrale, c’est l’endurance. La T-Rex Ultra 2 embarque une batterie de 870 mAh et vise jusqu’à 30 jours en usage « typique ». Et comme toujours, le GPS est la zone de vérité : les estimations varient selon les réglages, mais l’idée est claire — cette montre est pensée pour encaisser des sorties longues et répétées sans vivre sur un chargeur.

Navigation : la T-Rex devient une vraie montre de guidage

Amazfit pousse fort sur la partie navigation : six systèmes satellites, cartes couleur (préchargées selon l’argumentaire produit), et une logique plus « montre de guidage » que simple tracker sportif.

Dans le même esprit, la montre intègre une lampe torche bicouleur, utile pour le bivouac, les retours tardifs ou une situation d’urgence — un détail très concret que la concurrence « lifestyle » ignore souvent.

Autre élément qui change la donne pour l’outdoor : 64 Go de stockage annoncés, justement pour loger cartes, données et médias sans dépendre en permanence du téléphone.

Prix et disponibilité : une ambition premium assumée

La T-Rex Ultra 2 est annoncée disponible dès maintenant via les canaux officiels et Amazon, avec un tarif de lancement de 549,90 € sur la boutique française Amazfit. À ce niveau de prix, Amazfit n’essaie plus de « faire presque pareil pour moins cher ». La stratégie ressemble plutôt à : proposer l’essentiel du pack rugged haut de gamme (matériaux, lisibilité, autonomie, navigation) en acceptant d’entrer dans la zone où les clients comparent spontanément à Garmin, Suunto ou Polar.

Le succès dépendra moins des fiches techniques que de deux choses : la fiabilité GPS/altimètre en conditions difficiles et la précision des métriques sport/forme sur la durée. Mais sur l’intention de produit, Amazfit a compris le cœur du besoin : une montre outdoor ne se vend pas sur des promesses, elle se vend sur la confiance.

