La feuilletonisation des mises à jour Samsung ne s’arrête jamais vraiment. Alors que One UI 8.0 circule déjà et que One UI 8,5 reste en phase d’ajustements, les premiers indices d’un One UI 9 basé sur Android 17 commencent à remonter… bien avant la fenêtre de lancement attendue.

Et, comme souvent chez Samsung, la nouveauté la plus révélatrice ne se cache pas dans un menu système, mais dans une app du quotidien : Samsung Internet.

Des firmwares internes qui trahissent un « early test » Android 17

Plusieurs fuites évoquent des firmwares internes One UI 9 déjà en circulation, signe que Samsung a entamé des tests préliminaires sur sa prochaine grande itération. Le timing colle avec la feuille de route de Google : Android 17 est entré en bêta en février 2026, avec un objectif de sortie stable en Q2 2026.

Si Samsung suit son cycle habituel, One UI 9 pourrait logiquement arriver avec les pliables de mi-2026 (type Galaxy Z Fold 8 / Z Flip 8) — un scénario souvent cité dans la sphère des leaks.

Côté interface : de petits ajustements… pas une révolution

Sur les premiers visuels et références repérées, on parle davantage de raffinements que de rupture : les éléments « flottants » (déjà associés à One UI 8.5 dans les leaks) resteraient en place, avec quelques retouches d’arrière-plan et de contrôles (retour, menu). Bref : l’OS se polit, mais ne se réinvente pas — du moins pas là où on l’attendait.

C’est dans Samsung Internet que One UI 9 semble le plus ambitieux. Des sources évoquent un nouveau mode « Compact », pensé pour libérer l’écran et regrouper les commandes dans une barre inférieure repensée — avec, surtout, un bouton « Ask AI ».

L’idée dépasse le simple résumé de page : « Ask AI » viserait une interaction contextuelle avec ce que vous lisez, sous forme de chat, avec questions de suivi et réponses structurées. Et détail important, certaines implémentations évoquent aussi l’utilisation de l’historique de navigation pour personnaliser les réponses — avec des options de conservation de conversation limitées (session ou quelques jours), histoire de cadrer l’aspect vie privée.

Perplexity en coulisses : Samsung cherche son « copilote » du web

Selon plusieurs fuites, la fonctionnalité serait alimentée par Perplexity AI, ce qui s’inscrirait dans la stratégie Galaxy AI : plutôt que d’ajouter une IA « générale » partout, Samsung l’injecte dans des usages concrets — ici, la navigation web.

One UI 8.5 a surtout une saveur de retouches visuelles et de finitions. One UI 9, lui, donne l’impression d’un pivot plus stratégique : faire de l’IA un geste du quotidien, pas un mode « démo ». Si « Ask AI » tient ses promesses, Samsung Internet pourrait devenir bien plus qu’une alternative à Chrome : un navigateur qui comprend ce que vous consultez, vous aide à comparer, à extraire, à décider — et, au passage, renforce l’attachement à l’écosystème Galaxy.

Reste le nerf de la guerre : la transparence (qu’est-ce qui est analysé, où, combien de temps) et la qualité des réponses en conditions réelles. Mais le signal est clair : Samsung prépare une interface où l’IA n’est plus un bouton bonus — elle devient une couche d’interprétation permanente.