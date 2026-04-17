Amazfit élargit sa gamme la plus orientée performance avec la Cheetah 2 Pro, une montre clairement conçue pour les coureurs de fond et les préparations marathon — une approche analogue à Huawei avec sa Watch GT Runner 2.

Officialisée ce 16 avril 2026, à l’approche des marathons de Boston et de Londres, elle mise moins sur l’effet gadget que sur un triptyque très lisible : préparation structurée, suivi de la fatigue et endurance longue durée.

Une construction plus premium, mais toujours taillée pour l’effort

Amazfit parle ici de « légèreté structurelle », avec un boîtier qui cherche à rester léger sans renoncer à une finition plus haut de gamme. La Cheetah 2 Pro adopte un cadre central et un fond de boîte en titane Grade 5, associés à un verre saphir censé mieux résister aux rayures.

Elle embarque un écran AMOLED de 1,32 pouce en 466 x 466 pixels, avec un pic de luminosité annoncé à 3 000 nits et un rafraîchissement à 60 Hz. Le boîtier mesure 48 x 48 x 13,2 mm pour un poids de 45,6 g, avec une résistance à l’eau 5 ATM.

Sur le plan du design, Amazfit semble donc vouloir rapprocher la Cheetah 2 Pro d’une montre de sport premium, sans tomber dans le volume excessif de certains modèles outdoor. C’est un positionnement intéressant : assez sérieuse pour les blocs d’entraînement intensifs, mais suffisamment discrète pour rester portable au quotidien.

Une montre qui parle vraiment aux marathoniens

Le cœur du produit est ailleurs : dans l’entraînement. Amazfit met en avant Zepp Coach, son système de plans personnalisés, avec des programmes adaptatifs allant du 3 km au marathon, capables d’évoluer selon la progression de l’utilisateur. La montre prend aussi en charge des plateformes tierces, comme TrainingPeaks, Runna, Strava et Intervals.icu, ce qui la rend plus crédible auprès des coureurs déjà intégrés dans un écosystème d’entraînement existant.

La fiche technique ajoute des métriques de course avancées : allure, seuil lactique, puissance de course, temps de contact au sol, suivi de foulée, prédiction du temps d’arrivée, mode piste, virtual pacer et correction intelligente de trajectoire. Dans l’app Zepp, Amazfit met aussi en avant le suivi de la variabilité de fréquence cardiaque (HRV), du sommeil, de la fatigue, de la VO2 max et d’un score de préparation.

Autrement dit, la Cheetah 2 Pro n’essaie pas d’être une montre « fitness » généraliste vaguement adaptée à la course. Elle cherche plus frontalement à devenir un outil de préparation, avec une logique qui relie charge de travail, récupération et progression sur plusieurs semaines.

GPS, batterie, sécurité : le trio indispensable pour la longue distance

Amazfit équipe sa montre d’un GPS double bande avec 6 systèmes de positionnement satellite, pensé pour améliorer la précision de l’allure et du tracé, y compris dans des environnements complexes. La batterie atteint jusqu’à 20 jours en usage standard, 10 jours en usage intensif, 8 jours avec l’écran toujours allumé, et jusqu’à 31 heures en mode GPS précis selon la fiche officielle.

Amazfit ajoute aussi une lampe torche intégrée à double mode avec luminosité réglable, un détail qui peut sembler secondaire, mais qui parle directement aux coureurs qui sortent tôt le matin ou tard le soir.

Une fiche technique dense, très au-dessus de la simple montre de running

La Cheetah 2 Pro tourne sous Zepp OS 5,0, avec Zepp Flow pour le contrôle vocal IA, Amazon Alexa, un micro, un haut-parleur, 32 Go de stockage, le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 2,4 GHz, plus de 170 modes sportifs, ainsi qu’un capteur biométrique BioTracker 6.0 PPG. Elle surveille aussi la SpO2, le stress, la température cutanée, et propose les fonctions usuelles de notifications, contrôle musique, contrôle caméra, calendrier ou rappels.

Cette abondance de fonctions montre que Amazfit ne veut plus seulement concurrencer les montres de running abordables. La marque cherche désormais une place plus légitime face aux références premium du segment performance, avec une proposition souvent plus agressive sur le rapport équipement/prix.

Prix et disponibilité

La Cheetah 2 Pro est commercialisée à 449 euros.

Amazfit veut devenir plus crédible chez les coureurs sérieux

Ce lancement en dit long sur l’évolution de Amazfit. La marque a longtemps été perçue comme un acteur solide du wearable accessible. Avec la Cheetah 2 Pro, elle pousse plus franchement vers un territoire où la montre n’est plus seulement un accessoire sportif, mais un outil de préparation avec une vraie lecture de la performance.

Le choix du titane, du saphir, du GPS double bande, des métriques avancées et de l’intégration avec des plateformes comme TrainingPeaks ou Runna n’a rien d’anodin.

La question n’est donc pas seulement de savoir si cette montre est bien équipée. Elle l’est. La vraie question est de savoir si Amazfit peut désormais convaincre les coureurs les plus exigeants qu’elle n’est plus une alternative « moins chère », mais une option sérieuse à part entière. Et à 449 euros, c’est précisément sur cette crédibilité que tout va se jouer.