Amazfit Active 3 Premium : la montre « runner débutant » qui emprunte des codes de haut de gamme

Amazfit continue de brouiller la frontière entre montre abordable et outils d’entraînement sérieux. Avec la Active 3 Premium, la marque vise un public précis : celles et ceux qui commencent la course à pied, ou qui alternent running et séances en salle, mais veulent déjà un cadre, des métriques utiles et de la navigation — sans basculer sur les tarifs Garmin ou Apple.

La Active 3 Premium est présentée comme une porte d’entrée « structurée » dans l’entraînement : plans adaptatifs Zepp Coach, séances intégrées, et une logique de progression qui s’ajuste à la performance et à la récupération.

Amazfit insiste d’ailleurs sur l’idée de constance plutôt que sur la seule performance, avec des programmes allant du 5 km au marathon.

Amazfit Active 3 Premium : cartographie hors-ligne, métriques avancées, design compact

Sur la partie sportive, Amazfit coche des cases qu’on voyait surtout sur des modèles plus chers : puissance de course, analyses de rythme, équilibre, temps de contact au sol, et même des indicateurs liés au seuil (type lactate/threshold) pour mieux calibrer l’effort. Le tout s’accompagne d’outils très concrets : virtual pacer, correction de trajectoire, mode piste, et gestion de l’équipement de running.

Le volet navigation est l’autre pilier : 6 systèmes satellites, cartes hors-ligne, guidage virage par virage, recalcul automatique, planification d’itinéraires et recherche de points d’intérêt directement au poignet. La montre embarque aussi 4 Go de stockage pour cartes et audio (podcasts/musique), utile pour courir sans téléphone.

Côté design, Amazfit mise sur un look « sport-premium » : boîtier acier 45 mm, 4 boutons, 38 g (sans bracelet), écran AMOLED de 1,32 pouce (466 × 466 pixels, 353 ppp) annoncé à 3 000 nits, protégé par verre saphir, et 5 ATM.

Autonomie annoncée : jusqu’à 12 jours en usage typique, 24 h en GPS continu, et un mode économie GPS très ambitieux (jusqu’à 76 h selon les conditions).

Amazfit joue la « démocratisation » des fonctions premium

Ce lancement raconte surtout une tendance : les marques challengers ne se contentent plus d’ajouter des modes sport, elles importent des briques d’entraînement (charge, effet, VO₂ max, readiness) et des outils de navigation qui transforment la montre en compagnon d’entraînement autonome.

À 169,90 euros, la Active 3 Premium se place comme une alternative crédible pour qui veut une montre orientée course — sans payer le ticket d’entrée d’un écosystème plus fermé ou d’une gamme outdoor premium.

Le pari est clair : offrir le sentiment de monter en niveau (saphir, forte luminosité, plans adaptatifs, cartes offline), tout en gardant une interface et un usage « quotidien » (appels Bluetooth, assistant vocal, notifications). Et c’est souvent là que se fait la décision d’achat : pas sur une fiche technique brute, mais sur la promesse d’une montre qu’on porte autant pour courir que pour vivre.