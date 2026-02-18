Accueil » Amazfit T-Rex Ultra 2 : fuite en Europe, et Zepp semble prêt à remonter d’un cran sur l’outdoor

Amazfit T-Rex Ultra 2 : fuite en Europe, et Zepp semble prêt à remonter d’un cran sur l’outdoor

Les montres « robuste » vivent une drôle de renaissance : plus qu’un accessoire sportif, elles deviennent une assurance tout-terrain — GPS solide, cartographie, autonomie marathon, matériaux premium. Et, c’est exactement le terrain sur lequel Amazfit veut rejouer une carte « Ultra ».

Une fiche produit apparue brièvement chez un revendeur italien aurait dévoilé la Amazfit T-Rex Ultra 2 avant l’annonce officielle, avec un positionnement et des spécifications qui sentent le produit déjà prêt pour la vitrine.

Amazfit T-Rex Ultra 2 : une fiche d’un revendeur qui ressemble à une fuite « finalisée »

Le leak proviendrait d’un listing chez Epto en Italie, rapidement retiré, mais suffisamment longtemps en ligne pour laisser filtrer design, caractéristiques, et même un prix. La montre était affichée à 512,90 € avec une possibilité de précommande.

Ce n’est pas la première trace : le nom T-Rex Ultra 2 avait déjà été repéré dans le code de l’app Zepp (teardown), un signal classique de produit en approche.

L’élément le plus net de cette fuite, c’est la confirmation de l’écran : dalle AMOLED de 1,5 pouce avec un pic annoncé à 3 000 nits. C’est important parce que des rumeurs parlaient plutôt de MicroLED : on peut donc, à ce stade, considérer MicroLED comme une piste fragile… ou une confusion entre prototypes/plans initiaux et produit final.

Côté construction, la montre serait au format 51 mm, avec boîtier en titane et verre saphir — un trio pensé pour encaisser l’outdoor sans donner l’impression d’un accessoire « plastique ».

ADN aventure : GPS double bande, multi-constellations et cartographie embarquée

La T-Rex Ultra 2 miserait clairement sur la navigation avec un GPS double bande et une prise en charge de 6 systèmes satellites, des cartes couleur préchargées, une planification d’itinéraires directement sur la montre, une recherche de points d’intérêt et recalculation/rerouting en cas d’écart de trajectoire, et un baromètre avec une lampe torche bi-couleur (visibilité/sécurité).

Ce mix n’est pas seulement « sport » : c’est une proposition randonnée/trek plus complète, qui vise les usages où le téléphone devient un plan B.

Autonomie, eau, paiement : le triptyque qui fait vendre en Europe

Le listing évoque jusqu’à 30 jours en usage « typique », ou environ 7 jours avec le GPS actif — une promesse agressive (à nuancer selon les réglages et l’intensité d’usage).

On parle aussi de 10 ATM pour l’étanchéité, et de Zepp Pay pour le paiement sans contact en Europe — un détail qui compte, car l’absence de paiement reste un frein à l’adoption pour beaucoup de montres sport.

Amazfit vise Garmin… mais aussi l’Apple Watch Ultra « dans l’esprit »

À 512,90 € (si le prix se confirme), Amazfit ne joue plus la montre « bon plan ». Elle se positionne face aux références premium outdoor — typiquement Garmin —, mais avec un argument traditionnellement fort chez Amazfit : un rapport équipement/prix souvent plus doux que les ténors. Et le combo titane + saphir + 3 000 nits + carto embarquée ressemble à une tentative de franchir une marche de crédibilité.

Cependant, le vrai test sera celui que les fiches techniques ne capturent pas, à savoir la qualité du suivi GPS en canyon/forêt, la fiabilité des cartes et de la navigation sur la durée, la précision cardio et gestion du capteur en froid/effort, et la stabilité logicielle Zepp (et rythme des mises à jour).

En résumé, la fuite dessine une T-Rex Ultra 2 plus « outil » que « gadget », qui assume le premium. Reste à voir si Zepp Health confirme rapidement — et surtout si l’exécution sur le terrain est à la hauteur de l’ambition.