Accueil » Galaxy S26 : Samsung tease une « caméra unifiée » dopée à l’IA avant le Unpacked du 25 février

Galaxy S26 : Samsung tease une « caméra unifiée » dopée à l’IA avant le Unpacked du 25 février

Galaxy S26 : Samsung tease une « caméra unifiée » dopée à l’IA avant le Unpacked du 25 février

À une semaine du Galaxy Unpacked du mercredi 25 février 2026, Samsung change la focale : cette année, la star annoncée n’est pas un chiffre de capteur ou un zoom « x », mais une expérience caméra présentée comme « unifiée » pour la gamme Galaxy S26 — un système qui fusionne prise de vue, édition et partage dans un même parcours, sans aller-retour entre menus et applications.

Samsung confirme un lancement à 19 heures, heure de Paris, diffusé en direct sur ses canaux habituels. Le teasing officiel est clair : « le plus simple et le plus intuitif des parcours caméra Galaxy » — un vocabulaire qui vise moins la performance brute que la fluidité d’usage.

Ce que Samsung montre déjà : de l’édition « dans la caméra », en quasi temps réel

Dans ses vidéos de teasing, Samsung suggère plusieurs briques qui ressemblent à une montée en puissance de l’édition contextuelle (et très probablement IA) :

Transformer une scène de jour en scène de nuit (réinterprétation de lumière).

Restaurer des éléments coupés (génération/remplissage intelligent type « outpainting »).

Améliorer netteté et rendu en basse lumière, puis fusionner plusieurs images pour produire une photo « cohérente » (multi-frame + alignement + traitement).

Le fil rouge : rendre l’édition invisible, comme un prolongement naturel du déclencheur.

Samsung pourrait changer de « philosophie image » (et viser le terrain des Pixels)

Le concept de « caméra unifiée » ressemble à une réponse directe à deux réalités :

Les utilisateurs veulent des photos « prêtes à poster » sans travail (surtout en voyage, en famille, en soirée). La concurrence se fait désormais sur le pipeline (traitement + IA + cohérence), pas sur les specs isolées.

Si Samsung pousse une esthétique plus « naturelle » (rumeur récurrente), il se rapproche du territoire Pixel : une photo moins spectaculaire sur le moment, mais plus juste dans les tons et les visages. Rien n’est confirmé sur ce point, mais le teasing met très clairement l’accent sur le logiciel et l’IA plutôt que sur une révolution matérielle.

En parallèle du teasing caméra, Samsung pousse déjà ses offres de lancement (réservation + crédit + reprise), signe qu’il anticipe une saison où la valeur perçue comptera autant que les nouveautés.