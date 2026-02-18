Xiaomi 18 : Snapdragon 8 Elite Gen 6, écrans 2K LTPO et batteries 7 000 mAh — les premières specs fuitent

À peine le Xiaomi 18 commence-t-il à exister dans les rumeurs que de nouveaux détails tentent déjà de verrouiller l’essentiel : écrans, puces, batteries. Et si la fuite du jour se confirme, Xiaomi préparerait une génération moins « cosmétique » qu’elle n’en a l’air — avec une obsession claire : l’endurance, sans sacrifier le haut de gamme photo.

Une fuite « ciblée » sur l’affichage et les puces

Le tipster Debayan Roy partage des spécifications supposées pour quatre modèles, avec une répartition intéressante des processeurs : trois variantes en Snapdragon 8 Elite Gen 6, et un modèle Ultra qui passerait sur une version encore plus musclée, évoquée comme Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Dans le détail, les rumeurs convergent sur :

Xiaomi 18 (standard) : écran 6,3 pouces LTPO OLED 120 Hz ; trio photo annoncé 50 + 50 + 200 mégapixels.

Xiaomi 18 Pro/Pro Max : 6,3 et 6,9 pouces, résolution 2K, LTPO OLED 120 Hz ; configuration photo 200 + 50 + 200 mégapixels.

Xiaomi 18 Ultra : écran 6,9 pouces 2K LTPO, et la puce « Pro » (selon la fuite).

Sur la forme, c’est le genre de leak qui vise juste : Xiaomi adore segmenter par tailles (compact/grand/très grand) tout en gardant une identité technologique commune.

Le chiffre qui change tout : 7 000 mAh sur toute la gamme

La donnée la plus spectaculaire n’est pas le 120 Hz ni même le « Gen 6 » : c’est cette idée d’une batterie de 7 000 mAh sur les quatre modèles. Si Xiaomi y arrive sans transformer les appareils en briques, ce serait un message très clair au premium 2026 : l’autonomie redevient une arme marketing centrale.

Et, au passage, ce choix s’aligne avec une tendance plus large : les flagships chinois poussent depuis plusieurs générations des capacités batteries agressives (souvent grâce à des évolutions de chimie et d’intégration), là où l’Occident reste plus conservateur.

Caméra : Xiaomi « double » sur le 200 mégapixels

Autre signal : le 200 mégapixels partout, ou presque, et pas uniquement en « badge » sur un module secondaire. Sur les Pro/Pro Max, la fuite parle même d’un duo de 200 mégapixels entourant un 50 mégapixels, une approche qui suggère un repositionnement : la photo n’est plus un argument réservé à l’Ultra.

Difficile, en revanche, de conclure sur la qualité réelle sans connaître les capteurs, les focales et surtout le traitement. Mais la direction est nette : Xiaomi veut que la gamme 18 soit perçue comme une ligne « photo-first », pas seulement « performance-first ».

Le point de tension : oui, les prix pourraient monter

Plus on empile (200 mégapixels, 2K LTPO, grosse batterie, SoC premium), plus la facture grimpe. D’autant que des rumeurs de prix européens élevés circulent déjà pour la génération actuelle : un Xiaomi 17 Ultra évoqué à 1 499 € dans plusieurs fuites.

Et si Xiaomi réservait effectivement une puce « Pro » à l’Ultra, la logique serait la même que chez certains concurrents : créer un palier très premium, avec un prix qui suit.

Xiaomi joue la carte « gagnant sur tout », quitte à créer un Ultra hors-sol

Ce leak, pris au sérieux, raconte une stratégie assez lisible avec un modèle compact (6,3 pouces) sans compromis, deux déclinaisons Pro qui servent le volume, et un Ultra qui se différencie par une puce « Pro » et une fiche technique au sommet.

Le pari, c’est que l’utilisateur accepte une hausse de prix si la promesse est tangible : autonomie très longue + photo très ambitieuse. Dans un marché où beaucoup de flagships se ressemblent, c’est typiquement le genre de combinaison qui peut faire basculer l’attention.

Reste la règle d’or : tant que Xiaomi n’a rien confirmé, tout ça doit être lu comme une rumeur — mais une rumeur cohérente, et surtout, parfaitement alignée avec ce que les acheteurs premium réclament de plus en plus : un téléphone qui tient (vraiment) la journée… et qui ne lâche pas la photo au passage.