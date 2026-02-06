Accueil » Honor Magic V6 : le pliable qui veut battre des records… en charge rapide (120 W) et en autonomie

À l’approche du MWC 2026, Honor installe déjà un parfum de démonstration technologique : celui d’un pliable qui refuse de choisir entre finesse, endurance et vitesse. Le Magic V6 se rapproche, et ses premières traces administratives racontent une ambition très claire : faire du « smartphone pliable de type livre » un appareil aussi pratique qu’un flagship classique, charge comprise.

Le Magic V6 a été repéré sur la base 3C en Chine avec deux références, PNM-AN10 (modèle standard) et PNM-AN20 (version dite BeiDou, associée à la messagerie satellite). Les documents lient l’appareil à un adaptateur 120 W, ce qui indique un support de la charge filaire à 120 W — un niveau rare sur les pliables, où les compromis thermiques et de volume de batterie imposent souvent des limites plus strictes.

Important : comme souvent avec les certifications, la présence d’un chargeur 120 W ne garantit pas que le téléphone tirera 120 W en continu (certaines marques « capent » la puissance réelle). Mais, le signal est net : Honor se prépare au moins à ce plafond.

La pièce maîtresse attendue : une « grosse » batterie pour un pliable

En parallèle, des rapports évoquent deux configurations batterie, dont une version haut de gamme autour de 7 150 mAh (capacité typique) via un pack double cellule — un chiffre qui, s’il se confirme, pousserait le Magic V6 vers un territoire où les pliables cherchent précisément à progresser : l’autonomie réelle.

Ce scénario s’inscrit dans une tendance forte chez certains constructeurs chinois : l’adoption de batteries à plus forte densité (souvent évoquées comme du silicon-carbon) pour augmenter la capacité sans épaissir brutalement le châssis.

Honor a confirmé sa présence au MWC Barcelona 2026, qui se tient du 2 au 5 mars à la Fira Gran Via. Plusieurs sources affirment que la marque y présentera le Magic V6 et un « Robot Phone » très teaser-friendly — un duo conçu pour occuper le terrain médiatique dès l’ouverture du salon.

Fiche technique évoquée

Les fuites évoquent un positionnement flagship : Snapdragon 8 Elite Gen 5, charge sans fil, un module photo avec un capteur principal de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique (3x mentionné), plus des efforts sur la résistance (poussière/eau) et la finesse. À ce stade, ce sont des éléments d’ingénierie/proto, pas des specs gravées dans le marbre.

Sur un smartphone « classique », la charge ultra-rapide est devenue une bataille d’ego. Sur un pliable, c’est autre chose : c’est un problème d’usage. Un pliable se vit souvent comme un appareil principal, donc la recharge doit suivre (et compenser une utilisation plus intense, notamment écran interne). Les contraintes thermiques sont plus complexes (châssis fin, architecture interne, double cellule), donc tenir un bon débit sans surchauffe devient un vrai marqueur d’ingénierie. Si Honor combine grosse batterie + charge rapide, il répond au reproche le plus fréquent fait aux pliables : « c’est génial, mais je n’ai pas l’autonomie/la recharge d’un flagship normal. »

Le vrai test, évidemment, sera le profil de charge : combien de minutes à puissance élevée, quelle température, quel impact sur la longévité batterie — et si Honor rend l’expérience simple (mêmes performances avec le chargeur du commerce, ou dépendance à un bloc propriétaire).

Honor ne joue pas seulement la performance : il joue la normalisation du pliable.