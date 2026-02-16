À force d’empiler des fonctionnalités, iOS a fini par ressembler à un immeuble où chaque étage repose sur le précédent, avec ses compromis et ses morceaux d’héritage. Selon Mark Gurman (Bloomberg), Apple veut justement reprendre la main avec iOS 27, un chantier interne qui viserait moins l’effet « wow » que la solidité : nettoyage de code, réécriture de briques existantes, corrections, optimisations — et, au passage, une amélioration de l’autonomie.

Une mise à jour « Rave » : moins de show, plus de fond

D’après Gurman, iOS 27 porterait en interne le nom de code « Rave ». L’idée : livrer une version qui rappelle l’esprit macOS Snow Leopard (2009), cette release devenue culte parce qu’elle avait choisi la performance et la stabilité plutôt que la surenchère de nouveautés visibles.

Ce repositionnement arrive au moment où Apple doit concilier deux forces contraires :

l’ajout de fonctions IA (et une Siri plus « chatbot », plus ambitieuse) ;

la nécessité de garder iOS léger, fluide et fiable, y compris sur des appareils existants.

Le sujet qui parle à tout le monde : la batterie

Le point le plus « pratique » — et potentiellement le plus populaire — tient en une phrase : Apple chercherait à grappiller de l’autonomie via l’optimisation logicielle, plutôt qu’en comptant uniquement sur de nouvelles batteries ou de nouveaux composants. Gurman évoque des travaux d’ingénierie qui pourraient réduire l’activité en arrière-plan, mieux gérer l’énergie, et donc améliorer la durée d’utilisation au quotidien.

C’est un pari à la Apple : invisible sur scène, mais immédiatement tangible dans la vraie vie. Et c’est aussi un contrepoids logique à l’IA embarquée, qui peut vite devenir gourmande si la base système n’est pas rationalisée.

« Nettoyage » et réécriture : le vrai chantier d’iOS 27

Toujours selon ces informations, Apple ne se contenterait pas d’un polissage : des équipes seraient en train de retirer des « restes » de vieux code, de réécrire certaines fonctions et d’optimiser des apps pour gagner en efficacité, avec quelques ajustements d’interface — mais sans refonte spectaculaire.

En clair, iOS 27 ne serait pas une révolution esthétique, mais une réduction de la dette technique. Et c’est souvent là que se cachent les meilleures améliorations d’autonomie : moins de services qui se réveillent « pour rien », moins d’overhead, moins de comportements hérités.

Pourquoi maintenant : l’IA, mais aussi les nouveaux formats à venir

L’autre lecture est stratégique : Apple prépare de nouvelles catégories de produits (dont un iPhone pliable évoqué par de nombreux observateurs) et une expérience IA plus lourde. Dans ce contexte, un iOS plus « propre » devient une condition de réussite : si l’OS n’est pas optimisé, les nouveautés IA risquent de se payer en latence et en batterie — exactement l’inverse de la promesse iPhone.

Si Apple réussit ce double mouvement — plus d’IA sans alourdir l’iPhone — iOS 27 pourrait devenir l’une des mises à jour les plus appréciées… précisément parce qu’elle ne cherchera pas à se faire applaudir.