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OpenAI connecte ChatGPT à OpenClaw et accélère la guerre des agents IA

OpenAI connecte ChatGPT à OpenClaw et accélère la guerre des agents IA

OpenAI vient de faire un choix stratégique majeur : connecter les abonnements ChatGPT Plus et Pro à OpenClaw, l’agent IA open source devenu l’un des phénomènes les plus rapides de l’histoire de GitHub.

Derrière cette intégration se joue déjà une bataille plus profonde autour du futur des assistants autonomes.

OpenClaw devient compatible avec les comptes ChatGPT

Sam Altman l’a annoncé directement sur X : les utilisateurs peuvent désormais se connecter à OpenAI via leur compte ChatGPT pour utiliser OpenClaw.

Le principe est particulièrement agressif sur le plan commercial : un abonnement ChatGPT Plus à 20 dollars donne accès à OpenClaw Launch Lite à 3 dollars et une utilisation des modèles GPT via Codex sans facturation au token.

Une formule pensée pour séduire les utilisateurs intensifs d’agents IA, souvent confrontés à des coûts API imprévisibles.

OpenClaw : le phénomène open source que toute la Silicon Valley surveille

OpenClaw s’est imposé en quelques mois comme une référence de l’IA agentique :

plus de 346 000 stars GitHub

3,2 millions d’utilisateurs

automatisation locale sur PC

gestion d’e-mails, calendrier, fichiers, code et navigation web

L’outil fonctionne directement sur la machine de l’utilisateur et peut interagir via WhatsApp, Discord, Telegram ou d’autres canaux. Son créateur, Peter Steinberger, a d’ailleurs rejoint OpenAI plus tôt cette année — un signal très fort sur l’importance stratégique du projet.

OpenAI contre Anthropic : deux visions opposées

L’intégration d’OpenClaw révèle surtout une divergence croissante entre OpenAI et Anthropic.

Anthropic a récemment bloqué l’accès de Claude Pro et Max à OpenClaw, invoquant des coûts API trop élevés. OpenAI fait exactement l’inverse : absorber l’usage massif des agents pour attirer davantage d’abonnés ChatGPT.

Autrement dit, Anthropic protège sa marge tandis que OpenAI cherche l’écosystème dominant.

Et, dans une économie IA où l’agent devient la nouvelle interface informatique, le volume peut compter davantage que la rentabilité immédiate.

Le vrai enjeu : faire de ChatGPT le système d’exploitation des agents

OpenClaw n’est pas simplement un chatbot avancé. C’est une couche d’automatisation capable d’agir en arrière-plan pour envoyer des mails, organiser des fichiers, lancer des workflows complexes et interagir avec des services tiers.

En ouvrant ChatGPT à cette infrastructure, OpenAI tente de devenir la plateforme centrale des futurs agents personnels.

Mais, la sécurité reste un immense problème

L’enthousiasme autour d’OpenClaw s’accompagne aussi de fortes inquiétudes sur les compétences malveillantes dans l’écosystème, les failles de sécurité, les tokens exposés et les risques d’exécution autonome incontrôlée.

Plusieurs incidents ont déjà été signalés autour d’instances mal sécurisées et de plugins compromis.

C’est probablement là que se jouera la prochaine étape du marché : l’agent IA le plus puissant ne sera pas forcément celui qui automatise le plus de tâches, mais celui auquel les utilisateurs accepteront réellement de confier leurs données et leurs accès.

Une bataille qui dépasse les modèles IA

OpenAI, Anthropic, Google, Meta et Nvidia convergent désormais vers la même ambition : créer des agents capables d’opérer directement dans nos environnements numériques.

Et, OpenClaw pourrait devenir le terrain où cette bataille se structure réellement.