Après des mois de silence côté hardware, Fitbit semble prêt à revenir avec un produit radicalement différent. Un teaser publié sur Instagram laisse fortement penser qu’un nouveau bracelet connecté sans écran, baptisé Fitbit Air selon les rumeurs, sera dévoilé aujourd’hui.

Fitbit Air : Un teaser minimaliste, mais très révélateur

Le compte officiel de Fitbit a publié une image montrant un bracelet très fin accompagné d’un simple message : « Buckle up. 5.7.26 ». Si la date suit le format américain, l’annonce est prévue pour le 7 mai 2026.

Et tout pointe vers le fameux Fitbit Air, déjà évoqué dans plusieurs fuites récentes. Un Fitbit plus proche de WHOOP que d’une montre connectée

Le Fitbit Air adopterait un format sans écran, centré uniquement sur le suivi santé et fitness passif. Une approche qui rappelle fortement WHOOP plutôt que les bracelets Fitbit classiques comme le Charge 6.

L’idée est simple : moins de distractions, davantage d’autonomie, suivi continu du sommeil, du stress et de la récupération et expérience pilotée principalement depuis le smartphone.

Google semble ainsi vouloir repositionner Fitbit sur un segment plus premium orienté performance et bien-être.

Un prix agressif pour concurrencer WHOOP

Selon les précédentes rumeurs, le Fitbit Air pourrait être vendu autour de 99 dollars, avec un abonnement Fitbit Premium à environ 79,99 euros par an. Même avec cette formule, le coût total resterait inférieur à l’entrée de gamme annuelle de WHOOP.

Ce positionnement pourrait permettre à Google d’attaquer un marché en forte croissance : celui des wearables discrets axés sur les données santé plutôt que sur les notifications.

Depuis le rachat de Fitbit par Google, la marque semblait progressivement perdre de sa visibilité face aux Pixel Watch. Le Fitbit Air pourrait justement clarifier la stratégie : Pixel Watch pour l’expérience smartwatch complète et Fitbit pour le suivi santé passif et longue autonomie.

Un découpage plus cohérent dans un marché où les utilisateurs commencent à se lasser des écrans omniprésents.

Le retour des wearables invisibles ?

Le Fitbit Air pourrait surtout illustrer une tendance plus large : les objets connectés deviennent moins démonstratifs, plus silencieux, presque invisibles. Après les bagues connectées et les bracelets sans écran, la prochaine génération de wearables pourrait miser davantage sur la présence discrète que sur l’interface permanente.

Et Fitbit semble prêt à revenir dans la conversation avec exactement cette idée.