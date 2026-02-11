Accueil » Honor Magic 9 : des batteries de 8 000 à 9 000 mAh pour le prochain flagship, la nouvelle obsession

Honor n’essaie plus de gagner uniquement sur la photo ou sur le design. Depuis quelques mois, la marque pousse un message très clair : l’autonomie redevient un argument premium. Et si l’on en croit une nouvelle fuite, la prochaine série Honor Magic 9 pourrait franchir un cap spectaculaire, avec des batteries annoncées entre 8 000 et 9 000 mAh.

Honor Magic 9 : Smart Pikachu parle de deux packs, 8 000 et 9 000 mAh

Le leak attribué au tipster Smart Pikachu évoque deux configurations de batteries testées pour la gamme Magic 9 : 8 000 mAh et 9 000 mAh. L’idée colle à un positionnement « photo + endurance » : un flagship qui veut être aussi à l’aise en voyage qu’en tournage vidéo.

À ce stade, rien n’est officialisé par Honor. Mais le timing et la cohérence avec la stratégie récente de la marque rendent la rumeur plausible.

La comparaison la plus parlante se fait avec la génération actuelle. Les Magic 8 et Magic 8 Pro arrivent sur le marché avec des batteries autour de 7 000 mAh (selon les marchés et variantes), ce qui plaçait déjà Honor au-dessus de la plupart des flagships concurrents. Sur certains marchés (notamment hors Chine), comme en France, les capacités peuvent être plus basses selon les déclinaisons.

Passer à 8 000–9 000 mAh sur un produit « Magic » serait donc une montée en puissance nette, pas un simple ajustement.

Plus compact d’un côté, plus grand de l’autre

Les mêmes bruits de couloir évoquent une adoption précoce du Snapdragon 8 Elite Gen 6 (logique pour une gamme Magic haut de gamme), avec un duo d’écrans : environ 6,3 pouces pour le modèle standard, et environ 6,85 pouces pour un Pro/RSR. (Ces éléments restent spéculatifs, mais s’inscrivent dans la tendance « compact + grand » du segment.)

Honor ne cache plus son obsession batterie : Win/Win RT et Power 2 comme démonstration

Ce leak sur les Magic 9 ne sort pas de nulle part : Honor vient justement de multiplier les annonces « batterie XXL ». Le Honor Power 2 a été lancé en Chine avec 10 080 mAh, un chiffre qui sert presque de manifeste. Les modèles Honor WIN et WIN RT (orientés performance/jeu) embarquent eux aussi 10 000 mAh, d’après la presse tech.

En clair : Honor teste les limites industrielles (et marketing) de la capacité — puis redescend ce savoir-faire vers des produits plus « mainstream » et premium.

L’« âge du silicium-carbone » change la donne… mais impose des compromis

Si Honor peut envisager 9 000 mAh sur un flagship, c’est parce que les batteries silicium-carbone (Si/C) se généralisent : elles permettent, à volume comparable, de pousser la capacité plus haut que les cellules classiques. C’est précisément le discours que Honor met déjà en avant sur ses modèles à très grosse batterie.

Mais, il y a toujours une facture à payer, même quand la densité progresse :

Poids/équilibre : la capacité grimpe, et la prise en main doit suivre (sinon, le « flagship endurance » devient un pavé).

Thermique : grosse batterie + charge rapide + SoC haut de gamme = gestion thermique cruciale.

Charge rapide : une batterie de 9 000 mAh n’a d’intérêt que si la charge est calibrée (sinon, on gagne en autonomie ce qu’on perd en temps de charge).

C’est là que la série Magic 9 sera jugée : non pas sur le chiffre brut, mais sur la combinaison autonomie réelle + vitesse de recharge + confort.

Dans le même temps, plusieurs sources évoquent un Honor 600 « standard » avec une batterie de 9 000 mAh et un écran 6,57 pouces OLED, attendu vers le printemps 2026 en Chine — signe que l’endurance pourrait devenir un trait transversal du catalogue Honor, pas un coup isolé.