iPhone pliable : Samsung accélère la cadence pour un lancement fin 2026

Le smartphone pliable façon Apple n’est plus une simple rumeur « qui revient tous les ans ». Les signaux industriels s’accumulent, et ils ont un point commun : Samsung Display. Alors que l’iPhone pliable, souvent entendu comme iPhone Fold, est attendu à l’automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, le géant coréen — seul fournisseur pressenti — envisagerait d’augmenter la production de ses dalles OLED pliables.

Une décision rarement prise à la légère, tant elle implique des investissements et un pari sur la demande.

Samsung Display veut produire plus : un choix qui ressemble à un vote de confiance

D’après un rapport relayé ces derniers jours, Samsung Display étudierait une hausse de capacité pour répondre à l’iPhone pliable, avec l’idée que les volumes pourraient continuer de grimper jusqu’en 2027.

Le point clé : Samsung serait (au moins au départ) l’unique fournisseur des panneaux pliables d’Apple — LG Display et BOE ne seraient pas dans la boucle pour ce modèle. Cela concentre la charge industrielle… mais aussi la valeur.

Plusieurs sources évoquent même une organisation déjà très structurée : ligne dédiée, capacité annuelle conséquente, et démarrage de la production de masse autour de juin pour tenir un lancement au second semestre.

Pourquoi 2027 compte autant dans l’équation

Un lancement, c’est une vague. Deux années de croissance, c’est une stratégie. TrendForce va plus loin et mentionne l’hypothèse qu’Apple préparerait déjà un second modèle pliable pour 2027, ce qui expliquerait la projection « au-delà du one-shot » côté Samsung.

En parallèle, les analystes observent une dynamique de marché : Counterpoint anticipe une forte progression des expéditions de panneaux pliables en 2026, portée en partie par l’entrée d’Apple dans la catégorie.

Autrement dit, Samsung ne parie pas seulement sur un iPhone pliant. Il parie sur un cycle.

Un marché qui se réchauffe — et Samsung ne veut pas se faire surprendre

La séquence est intéressante : Samsung accélère côté formats (jusqu’au tri-fold), pendant qu’Apple s’apprête à débarquer avec sa propre lecture du pliable. Le Galaxy Z TriFold illustre bien l’appétit du segment : il s’est retrouvé en rupture très rapidement aux États-Unis, signe que le pliable redevient un objet de désir pour une partie du public premium.

Et c’est précisément là qu’Apple peut changer la donne : non pas en « inventant » le pliable, mais en normalisant l’usage pour l’écosystème iOS — avec l’effet d’entraînement que cela implique sur les volumes.

Le vrai enjeu n’est pas l’iPhone pliant, c’est la chaîne de valeur

Qu’on l’aime ou non, Apple est un multiplicateur industriel. Si Samsung Display monte la capacité, c’est aussi pour verrouiller trois choses :

La qualité : Apple impose des tolérances et des rendements qui peuvent exiger des ajustements d’usine. L’exclusivité : être seul fournisseur au lancement, c’est capter la marge et le savoir-faire (et compliquer la vie des concurrents). Le timing : dans le pliable, l’avance se joue sur la maîtrise du process (pli, couche tactile, matériaux, pliure, durabilité). Le « bon écran » est un produit autant qu’un composant.

En clair : si l’iPhone pliable devient un succès, Samsung gagne deux fois — comme constructeur de smartphones pliable… et comme fournisseur de l’écran du pliable le plus médiatisé de la planète.

Reste une inconnue majeure : le prix et la proposition d’usage d’Apple. Car la production peut grimper, mais c’est le produit final — son pli, son épaisseur, sa robustesse, son iOS adapté — qui décidera si 2026 marque un simple événement… ou le début d’une nouvelle norme.