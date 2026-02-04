iPhone 18 Pro : Pourquoi l’option 128 Go pourrait définitivement disparaître ?

Apple a une façon très efficace d’augmenter le ticket d’entrée… sans annoncer officiellement une hausse. Il suffit de retirer l’option de stockage la plus basse : le prix « de départ » grimpe mécaniquement, tout en donnant l’impression d’un upgrade « valeur ».

Et, c’est exactement le levier qu’un analyste de MoffettNathanson estime que Apple pourrait actionner à nouveau pour absorber la hausse des coûts avec son iPhone 18 Pro.

L’exemple iPhone 17 Pro, un précédent très parlant

À l’automne dernier, Apple a supprimé l’iPhone 17 Pro en 128 Go : la gamme Pro démarrait à 256 Go, ce qui a déplacé le prix d’entrée vers le haut. Plusieurs médias ont résumé l’effet simple : +100 dollars pour « entrer » dans le Pro, même si l’on ne cherchait pas plus d’espace.

Sur la boutique Apple, le point de départ de l’iPhone 17 Pro est bien affiché à 256 Go à partir de 1 329 euros, ce qui entérine le basculement comme une nouvelle norme de gamme (et pas une rumeur).

Pourquoi ce « tour de passe-passe » marche si bien

Le stockage est un outil tarifaire redoutable pour Apple, parce qu’il agit à trois niveaux :

Il relève le plancher, donc touche tous les acheteurs qui visaient « le Pro le moins cher ».

Il change la psychologie de l’achat : au lieu de choisir un upgrade, l’utilisateur est « déplacé » dessus.

Il protège l’étiquette : Apple peut défendre un prix « stable » à modèle comparable, tout en augmentant le prix d’entrée réel.

C’est exactement l’idée que relaie la presse en citant une note de Craig Moffett : un ajustement de stockage est un moyen plus propre de compenser la hausse des coûts qu’une hausse frontale du MSRP.

Le signal à surveiller : quand « 128 Go » disparaît, le prix grimpe sans l’avouer

Si Apple retire encore l’option 128 Go sur une future génération Pro (ou la retire sur davantage de modèles), l’augmentation est immédiate : le modèle que vous achetiez devient « plus cher par définition », car il n’existe plus à ce tarif-là.

Des articles récents pointent déjà ce scénario comme une hypothèse plausible dans un contexte de coûts de mémoire sous tension : plutôt que de monter le prix affiché, Apple peut « recomposer » les paliers de stockage.

Comment protéger votre budget si vous achetez un iPhone 18 Pro cette année

Regardez votre stockage réel, pas votre intuition : photos/vidéos, téléchargements hors ligne, pièces jointes Messages/WhatsApp, jeux, caches… Ce sont eux qui justifient (ou non) 256 Go.

Si vous êtes confortablement sous 128 Go aujourd’hui, un passage forcé à 256 Go ressemble surtout à une taxe déguisée.

Si vous êtes déjà à l’étroit, le « forcer à 256 Go » peut paradoxalement être rationnel… mais c’est Apple qui choisit le moment, pas vous.

Et surtout : si la prochaine génération commence plus haut, l’arbitrage le plus simple reste souvent d’acheter la génération précédente au bon moment (promos, stocks, reconditionné), tant que l’option de stockage qui vous convient existe encore.