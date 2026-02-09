fermer
State of Play : Sony annonce 60 minutes de jeux ce jeudi !

par Yohann Poiron le
Après Nintendo et Xbox, c’est au tour de PlayStation de reprendre la lumière. Sony vient d’annoncer un nouveau State of Play diffusé jeudi 12 février à 17 h ET — soit 23 heuros à Paris — pour plus de 60 minutes de jeux, avec un cocktail annoncé d’« eye-catching » third-party/indés sur PS5 et des nouvelles des équipes PlayStation Studios.

L’intitulé est suffisamment large pour couvrir à peu près tout… mais il trahit une intention : un show long, très probablement structuré en rythme « annonces + dates + séquences gameplay », avec une large place laissée aux éditeurs tiers, tout en gardant quelques cartouches maison pour maintenir la tension jusqu’à la fin.

State of Play : Les jeux les plus crédibles à voir passer

Saros : Housemarque revient, et la date approche

Le shooter de science fiction de Housemarque (Returnal) est attendu le 30 avril 2026. Avec une sortie au printemps, un State of Play mi-février est une fenêtre idéale pour rappeler la promesse (boucle de gameplay, ambition, ton) et verrouiller le marketing.

Marathon : Bungie doit rassurer (et vendre)

Bungie a calé Marathon au 5 mars 2026, et Sony affiche publiquement sa confiance après des playtests et ajustements. Un segment gameplay « dense » serait logique : extraction shooter + crossplay + identité visuelle, c’est le genre de proposition qui a besoin de démonstration, pas seulement d’un trailer.

Les projets Marvel : Wolverine et compagnie, au moins un check-in

Sony cite les PlayStation Studios, et côté « attentes », Marvel’s Wolverine reste un candidat naturel (même si la marque peut choisir de le garder pour un autre beat). Le State of Play pourrait aussi servir à placer un jalon 2026 sur d’autres projets Marvel évoqués par la sphère PS.

L’ombre des surprises (et le fantasme Bloodborne)

Avec plus d’une heure à remplir, Sony devra nécessairement injecter du « neuf » : annonces tierces inattendues, dates de sortie, voire une ou deux révélations. Et oui, Internet va refaire le même rituel : espérer Bloodborne (remake, remaster, patch 60 fps…). Rien n’indique que ça arrivera, mais c’est typiquement le genre de show où Sony aime laisser planer un doute.

À quoi s’attendre côté format

Sony a confirmé la diffusion sur YouTube et Twitch, en anglais (avec sous-titres japonais disponibles). Si vous suivez depuis la France, retenez surtout : jeudi 12 février, 23 h.

Ce State of Play ressemble moins à une prise de pouvoir qu’à une opération de maintien de vitesse : installer le line-up 2026, solidifier les jeux service (Marathon), et alimenter l’écosystème PS5 en sorties tierces. Le vrai signal à surveiller, ce sera la densité de gameplay montré — parce qu’en 2026, les joueurs ne veulent plus seulement des logos : ils veulent des preuves.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

