State of Play : Sony annonce 60 minutes de jeux ce jeudi !

Après Nintendo et Xbox, c’est au tour de PlayStation de reprendre la lumière. Sony vient d’annoncer un nouveau State of Play diffusé jeudi 12 février à 17 h ET — soit 23 heuros à Paris — pour plus de 60 minutes de jeux, avec un cocktail annoncé d’« eye-catching » third-party/indés sur PS5 et des nouvelles des équipes PlayStation Studios.

L’intitulé est suffisamment large pour couvrir à peu près tout… mais il trahit une intention : un show long, très probablement structuré en rythme « annonces + dates + séquences gameplay », avec une large place laissée aux éditeurs tiers, tout en gardant quelques cartouches maison pour maintenir la tension jusqu’à la fin.

State of Play : Les jeux les plus crédibles à voir passer

Saros : Housemarque revient, et la date approche

Le shooter de science fiction de Housemarque (Returnal) est attendu le 30 avril 2026. Avec une sortie au printemps, un State of Play mi-février est une fenêtre idéale pour rappeler la promesse (boucle de gameplay, ambition, ton) et verrouiller le marketing.

Marathon : Bungie doit rassurer (et vendre)

Bungie a calé Marathon au 5 mars 2026, et Sony affiche publiquement sa confiance après des playtests et ajustements. Un segment gameplay « dense » serait logique : extraction shooter + crossplay + identité visuelle, c’est le genre de proposition qui a besoin de démonstration, pas seulement d’un trailer.

Les projets Marvel : Wolverine et compagnie, au moins un check-in

Sony cite les PlayStation Studios, et côté « attentes », Marvel’s Wolverine reste un candidat naturel (même si la marque peut choisir de le garder pour un autre beat). Le State of Play pourrait aussi servir à placer un jalon 2026 sur d’autres projets Marvel évoqués par la sphère PS.

L’ombre des surprises (et le fantasme Bloodborne)

Avec plus d’une heure à remplir, Sony devra nécessairement injecter du « neuf » : annonces tierces inattendues, dates de sortie, voire une ou deux révélations. Et oui, Internet va refaire le même rituel : espérer Bloodborne (remake, remaster, patch 60 fps…). Rien n’indique que ça arrivera, mais c’est typiquement le genre de show où Sony aime laisser planer un doute.

À quoi s’attendre côté format

Sony a confirmé la diffusion sur YouTube et Twitch, en anglais (avec sous-titres japonais disponibles). Si vous suivez depuis la France, retenez surtout : jeudi 12 février, 23 h.

Ce State of Play ressemble moins à une prise de pouvoir qu’à une opération de maintien de vitesse : installer le line-up 2026, solidifier les jeux service (Marathon), et alimenter l’écosystème PS5 en sorties tierces. Le vrai signal à surveiller, ce sera la densité de gameplay montré — parce qu’en 2026, les joueurs ne veulent plus seulement des logos : ils veulent des preuves.