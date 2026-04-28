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Apple testerait un iPad pliable de 20 pouces qui pourrait ne jamais sortir

Apple testerait un iPad pliable de 20 pouces qui pourrait ne jamais sortir

Apple travaillerait sur un iPad pliable d’environ 20 pouces, un projet soutenu par John Ternus, futur patron d’Apple. Mais selon Bloomberg, cet appareil pourrait aussi rester un simple laboratoire d’idées, sans jamais atteindre les rayons.

Un hybride entre iPad, Mac et écran portable

L’idée est séduisante : un grand écran OLED pliable, capable d’offrir une surface proche de deux iPad Pro côte à côte, tout en restant transportable une fois refermé. De précédentes rumeurs évoquaient une diagonale autour de 18,8 à 20 pouces, avec une pliure presque invisible et une expérience à mi-chemin entre tablette et ordinateur.

Le problème, c’est que ce type de produit concentre tous les défis du pliable : poids, solidité, prix, logiciel, usages réels. Microsoft avait déjà tenté une approche voisine avec le Surface Neo, finalement jamais commercialisé.

Apple pourrait donc garder ce projet comme terrain d’expérimentation, surtout si l’iPhone pliable devient la priorité immédiate de l’ère Ternus.

Un symbole de la nouvelle Apple

Même s’il ne sort jamais, cet iPad pliant raconte quelque chose : Apple cherche à nouveau des formats de rupture. Sous Ternus, la marque semble vouloir tester des objets plus audacieux, quitte à accepter que certains restent dans les laboratoires.

Le vrai défi sera de transformer cette audace en produit évident. Chez Apple, une idée ne suffit jamais : elle doit devenir indispensable.