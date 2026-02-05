Accueil » MacBook SE 2026 : Apple prépare un Mac à 699 dollars avec la puce de l’iPhone 16 Pro

La rumeur revient avec insistance, et elle dit quelque chose d’assez rare chez Apple : un produit pensé d’abord comme un volume, pas comme une vitrine. Malgré la hausse des prix de la DRAM et les tensions sur la chaîne PC, des sources de la chaîne d’approvisionnement citées par Mirror Daily assurent que Apple aurait sécurisé ses approvisionnements mémoire et maintiendrait le cap sur un nouveau Mac d’entrée de gamme.

Le point le plus commenté, c’est la fourchette : 699 à 799 dollars. C’est suffisamment bas pour sortir Apple du carcan « Mac = 999 dollars minimum », et suffisamment haut pour préserver le MacBook Air comme produit aspirant.

Surtout, la même source évoque des volumes annuels de 5 à 8 millions d’unités, soit 20 à 30 % des ventes de Mac si l’on rapporte au récent taux d’exécution — un niveau qui ressemble moins à un « coup d’essai » qu’à une vraie stratégie de pénétration.

Côté production, Quanta prendrait « plus de la moitié » des commandes, avec Foxconn pour le reste.

Pourquoi Apple peut tenter ce coup : la mémoire… et l’arme de la puce iPhone

Le papier de TrendForce résume l’idée : Apple amortirait le choc « mémoire » via ses contrats long terme et sa puissance d’achat, tout en s’appuyant sur une puce maison déjà industrialisée (ici, l’A18 Pro) plutôt que de réserver uniquement les Mac à la famille M.

Et sur le plan brut, l’idée « une puce série A dans un Mac » n’est pas absurde : des comparatifs de performance placent l’A18/A18 Pro à un niveau très solide en single-core, et parfois proche d’un M1 en multi-core selon les benchmarks.

Ce serait donc un Mac « réactif » pour le quotidien (web, bureautique, études), sans chercher à remplacer un Air M4.

Le vrai danger : le MacBook Air M4 bradé… et l’effet « modèle leurre »

Là où la rumeur devient délicate, c’est la cohérence de gamme. Parce qu’en face, le MacBook Air (M4) a déjà été vu à un prix en dessous de 900 euros en promotion (13 pouces/256 Go/16 Go RAM), un prix qui mord exactement sur la zone « abordable ».

Si Apple lance un nouveau Mac à 699–799 dollars, il faudra qu’il soit clairement différencié — sinon il risque de devenir un « produit de leurre » qui pousse les acheteurs à se dire : pour 50–100 dollars de plus, je prends le Air.

Apple sait faire ce genre de segmentation (écran, ports, autonomie, accessoires, options RAM/SSD, nombre d’écrans externes), mais l’équation est plus serrée que d’habitude.

Ce que ça raconte d’Apple en 2026

Le marché PC milieu de gamme est sous pression : composants qui montent, marges qui se tendent, et une demande qui se déplace vers « le bon rapport performance/autonomie ». Apple, lui, a une carte unique : contrôler le silicium, le logiciel et la chaîne de production, tout en achetant la mémoire à une échelle qui pèse sur les négociations.

Si ce Mac à A18 Pro se concrétise, il ne sera pas là pour séduire les power users. Il sera là pour grignoter la part la plus massive du marché : étudiants, familles, second ordinateur, entreprise légère — bref, les usages qui ont fait le succès des MacBook Air… quand ils étaient encore « accessibles ».