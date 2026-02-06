Accueil » Le OPPO Find N6 est attendu après le Nouvel An chinois, la chasse au pli devient la priorité

Le OPPO Find N6 est attendu après le Nouvel An chinois, la chasse au pli devient la priorité

Le OPPO Find N6 est attendu après le Nouvel An chinois, la chasse au pli devient la priorité

OPPO prépare un printemps chargé en Chine, avec un message de plus en plus clair : le prochain grand lancement Find arrivera juste après la période du Nouvel An lunaire (le Nouvel An chinois tombe le 17 février 2026).

Derrière le teasing, un thème s’impose déjà : le pli (crease), encore et toujours, comme point de friction majeur des foldables.

Un calendrier qui se dessine : Find N6 d’abord, puis la famille Find X9

Sur Weibo, Zhou Yibao (responsable des produits Find chez OPPO) évoque l’arrivée d’un nouveau pliant après la période du Nouvel An chinois, sans nommer le modèle. Dans l’écosystème des fuites actuelles, tout pointe vers le Find N6.

Les indices « bureaucratiques » vont dans le même sens : deux appareils OPPO, PLP110 et PLP120, ont obtenu une certification 3C en Chine, souvent perçue comme un passage obligé à l’approche d’un lancement. Les rumeurs parlent d’une déclinaison « standard » et d’une version satellite.

En parallèle, les Find X9 Ultra et Find X9s viennent seulement d’apparaître dans des certifications radio (SRRC / UFCS selon les sources), ce qui suggère une fenêtre un peu plus tardive — ou un reveal groupé, mais encore incertain.

« Deux lits collés » : OPPO reconnaît le vrai problème des pliables

La métaphore lâchée par Zhou Yibao est révélatrice : un smartphone pliable, c’est un peu comme deux lits rapprochés… et le « trou » au milieu gâche l’expérience. Dit autrement : le pli n’est plus un détail technique, c’est un frein psychologique à l’achat.

OPPO insiste donc sur deux axes :

optimisation du pli (lisibilité, profondeur, sensation au doigt),

(lisibilité, profondeur, sensation au doigt), durabilité (charnière, couches d’écran, résistance à l’usage).

Ce n’est pas anodin : sur ce segment, le pli est devenu ce que l’encoche fut autrefois sur les smartphones — un compromis visible qui détermine si le produit « fait premium » ou non.

Les specs (probables) : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 80W… mais prudence

Les certifications 3C associées aux modèles PLP110/PLP120 mentionneraient une charge rapide 80W. Pour le reste, on est encore dans le domaine des fuites : plusieurs sources évoquent un Find N6 parmi les premiers foldables « grand format » équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Et si OPPO prépare une sortie au-delà de la Chine, d’autres bases de données (comme l’IMDA à Singapour, selon certains rapports) laissent entendre qu’une variante globale est dans les tuyaux, avec l’habituel pack de connectivités (5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, eSIM).

Pourquoi le pli redevient une arme marketing en 2026 ?

Le marché des smartphones pliables a mûri, mais il reste coincé entre deux réalités :

les utilisateurs veulent l’effet « wow » d’un écran pliable, ils ne veulent plus payer le prix fort pour une expérience perçue comme fragile ou inachevée.

En choisissant d’attaquer frontalement le pli, OPPO joue une carte pragmatique : plutôt que d’empiler des nouveautés gadget, améliorer le point que tout le monde remarque dès la première minute.

Et dans une année où les rumeurs de nouveaux formats (plus larges, plus « tablette ») se multiplient, la qualité du pli redevient un critère central — presque un test de crédibilité industrielle.