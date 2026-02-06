Accueil » Marché smartphone 2025 : Apple n°1 mondial et Huawei de retour au sommet en Chine

Marché smartphone 2025 : Apple n°1 mondial et Huawei de retour au sommet en Chine

En 2025, le smartphone n’a pas « renaît » : il s’est remis à avancer, lentement, mais de façon lisible. Selon Omdia, les expéditions mondiales de smartphones ont progressé de 2 % sur un an, pour atteindre 1,25 milliard d’unités — le meilleur total annuel depuis 2021. Une reprise portée autant par les cycles de renouvellement que par un marché du remplacement redevenu actif dans plusieurs régions.

Mais derrière ce chiffre rassurant se cache déjà le sujet qui va dominer 2026 : le coût des composants, et en particulier la mémoire, dont la hausse commence à peser sur les volumes et sur les stratégies de pricing.

Une fin d’année solide… sauf en Chine

Omdia souligne une clôture de 2025 sur une dynamique positive : +4 % en 4Q25. Dans la plupart des régions, le marché progresse par rapport à 2024. La Chine continentale fait exception : le marché y recule légèrement, Omdia l’expliquant notamment par l’essoufflement de l’effet de certains mécanismes de soutien (subventions) qui avaient dopé la performance plus tôt dans l’année.

Apple #1, record annuel et coup d’accélérateur en Chine au T4

Apple conserve la première place mondiale pour la troisième année consécutive, avec son plus haut volume annuel : 240,6 millions d’iPhone, soit +7 %. Omdia pointe aussi un record en 4Q25, avec un fait marquant : +26 % en Chine continentale au quatrième trimestre, tiré par la demande sur la série iPhone 17.

Samsung #2, retour à la croissance

Samsung reste deuxième et signe un rebond annuel après plusieurs années plus compliquées, avec une fin d’année plus tonique (Omdia évoque une dynamique en 4Q25 soutenue par le haut de gamme et le redressement de l’entrée de gamme).

Xiaomi #3, année stable mais plus fragile en entrée de gamme

Xiaomi conserve la troisième place mais avec une année plus contrastée, Omdia décrivant une pression sur certains marchés et un segment entrée de gamme plus mou — un signal cohérent avec l’environnement 2026, où la hausse des coûts touche d’abord le « volume ».

vivo #4, une montée stratégique

vivo grimpe à la quatrième place mondiale, porté par de bonnes performances domestiques et l’Inde selon Omdia.

OPPO #5, redressement en fin d’année

OPPO complète le top 5, avec une trajectoire plus difficile en première partie d’année, puis un retour plus favorable en 4Q25 selon l’étude.

Les gagnants « hors top 5 » : Huawei en Chine, Honor et Nothing en dynamique

Deux points ressortent nettement :

Huawei reprend la première place en Chine continentale sur l’année, un retour symbolique « après cinq ans » selon Omdia, dans un marché chinois 2025 en léger recul.

Parmi les marques en croissance, Omdia met en avant Honor et surtout Nothing, identifié comme l’acteur à la plus forte progression, avec une hausse spectaculaire de ses expéditions (au-delà de 3 millions d’unités dans le récit d’Omdia repris par plusieurs médias).

2026 pourrait être l’année où le « prix » redevient le produit

Le marché 2025 a profité d’un cocktail assez rare : demande de renouvellement + meilleure discipline d’inventaire + regain sur certains émergents.

Mais, l’industrie entre en 2026 avec un problème structurel : la mémoire coûte plus cher, et ce n’est pas un détail comptable. C’est le genre de pression qui force les marques à choisir : protéger les volumes (au risque de marges plus faibles), ou protéger les marges (au risque de volumes plus faibles), ou « dissimuler » les hausses via des configurations (stockage de base plus élevé, bundles, promos ciblées).

C’est aussi ce qui rend MWC 2026 intéressant : les annonces seront scrutées non seulement sur l’IA ou le design, mais sur la manière dont chaque marque absorbe — ou répercute — la facture composants.