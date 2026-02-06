Accueil » Nothing Phone (4a) & (4a) Pro : Lancement le 5 mars et passage à l’UFS 3.1

Nothing rejoue sa partition préférée : teasing minimal côté officiel, avalanche de détails côté fuites. Et si l’on en croit les posts relayés ces derniers jours, la série Phone (4a) se prépare à débarquer début mars 2026 — avec une promesse simple : conserver l’ADN design, moderniser l’essentiel (stockage, endurance, résistance), et assumer une hausse de prix dans un contexte de mémoire devenue hors de contrôle.

Selon le leaker Gadgetsdata, les Nothing Phone (4a) et (4a) Pro embarqueraient notamment :

Nouveau design (sans détails chiffrés fiables pour l’instant)

(sans détails chiffrés fiables pour l’instant) Écran OLED plat 120 Hz

Batterie ~ 5 100–5 200 mAh sur le (4a) Pro (et charge 50 W)

IP65 (contre IP64 sur la génération précédente)

Stockage UFS 3.1 (upgrade net vs UFS 2.2 sur Phone [3a])

Caméras « proches » de la série (3a) (donc plutôt continuité que révolution)

Le point important : il manque encore l’info la plus structurante — le SoC exact (Snapdragon 7s Gen ?), et donc le niveau réel de perf/efficacité.

Phone (4a) & (4a) Pro : Pourquoi l’UFS 3.1 est peut-être la meilleure « vraie » upgrade

Sur le papier, passer de UFS 2.2 à UFS 3.1 peut sembler anecdotique. En usage, c’est souvent l’inverse : ouverture d’apps, installation, traitement photo, cache, multitâche… la sensation de vitesse vient autant du stockage que du CPU.

Yogesh Brar a d’ailleurs mis l’UFS 3.1 en « highlight » de la série, ce qui ressemble à un positionnement : on vous vend une expérience plus « premium » au quotidien, pas une fiche technique spectaculaire.

IP65 + batterie plus grosse : la série Phone (4a) vise l’usage, pas le show

Un IP65 suggère une meilleure tolérance à la poussière et aux jets d’eau qu’IP64 (même si, dans la vraie vie, ça ne transforme pas le téléphone en GoPro). Et la batterie « un peu au-dessus » des 5 000 mAh du Phone (3a) s’inscrit dans une tendance 2026 : mettre de l’autonomie partout, parce que les écrans lumineux + 5G + IA locale mangent tout.

Le plus intéressant, ce n’est pas « ça va augmenter » — c’est que Nothing le dit presque à voix haute.

Carl Pei a explicitement lié 2026 à une hausse des coûts (notamment mémoire/RAM) et à un effet domino sur les prix. Plusieurs médias ont repris ses propos, et le message est cohérent : si les Phone (4a) coûtent plus cher, ce ne sera pas présenté comme un caprice, mais comme une contrainte de marché.

Date de lancement : le scénario « 5 mars » prend de l’épaisseur

Deux sources de fuites convergent sur un lancement autour du 5 mars 2026 (au moins « global » dans l’intention), même si Nothing n’a évidemment rien officialisé.

Si les fuites se confirment, on est sur une mise à jour « utilitaire » :

Oui, c’est une upgrade si tu veux : plus de réactivité (UFS 3.1), un peu plus d’endurance, un meilleur indice IP, et possiblement une construction plus premium.

Non, ce n’est pas une révolution si tu attends un bond massif en photo, un écran radicalement différent, ou un chipset qui change la catégorie.

Le facteur X reste le prix : si la hausse est contenue, Nothing peut vendre la série Phone (4a) comme un mid-range « propre » et cohérent. Si ça grimpe trop, le Phone (4a) risque de se retrouver coincé entre des Pixels A agressifs et des « flagships killers » chinois qui mettent des capteurs photo géants au même tarif.