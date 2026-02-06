fermer
Intelligence Artificielle

GPT-5.3-Codex : OpenAI dévoile son modèle agentique le plus rapide pour Codex

Il y a des annonces qui ressemblent à des « produits ». Et puis il y a celles qui ressemblent à des mouvements d’échecs, joués en direct devant toute l’industrie. Ce 5 février, OpenAI a dégainé GPT-5.3-Codex, un nouveau modèle pensé pour doper Codex — son outil de « coding agent » — quelques minutes seulement après la sortie du nouveau Claude Opus d’Anthropic.

Le détail est savoureux : selon TechCrunch, les deux labs devaient publier à la même heure, mais Anthropic aurait avancé son annonce de 15 minutes.

Derrière l’anecdote, le signal est clair : la bataille n’est plus « qui code le mieux », mais qui construit la meilleure usine à agents.

GPT-5.3-Codex : Une promesse : passer de « copilote » à « opérateur »

OpenAI présente GPT-5.3-Codex comme un saut qualitatif : Codex ne se limiterait plus à « écrire et relire du code », mais pourrait s’approcher de ce que font les professionnels « sur un ordinateur » — une manière d’insister sur la dimension agentique, c’est-à-dire la capacité à enchaîner des actions, utiliser des outils, et tenir une tâche dans la durée.

Dans son article officiel, OpenAI résume l’objectif : combiner la performance « coding » de GPT-5.2-Codex avec davantage de raisonnement et de connaissances pro… tout en étant 25 % plus rapide pour les utilisateurs Codex.

La page « changelog » développe la philosophie : davantage de réactivité pendant l’exécution, plus de retours de progression, et une meilleure capacité à se laisser « piloter » en temps réel.

SWE Bench Pro Public

Le vrai marqueur : vitesse + endurance, plutôt que « qualité brute »

Le nerf de la guerre, c’est le temps.

Là où les assistants classiques brillent en micro-tâches (autocomplétion, snippet, refactor ciblé), OpenAI veut faire basculer le workflow vers une logique de délégation : on confie un module, une feature, voire un mini-produit, et on supervise. Cest une logique déjà entendu lors du lancement de l’application Codex sur macOS, pensé comme un « command center » pour faire tourner plusieurs agents en parallèle.

GPT-5.3-Codex s’inscrit exactement dans cette trajectoire : moins de friction, plus de parallélisation, et surtout une promesse implicite — transformer le développeur en manager d’agents plutôt qu’en exécutant.

« Instrumental in creating itself » : la phrase qui cherche à frapper fort

TechCrunch relève un autre élément très « Silicon Valley » : OpenAI affirme que GPT-5.3-Codex est le premier modèle qui a été « instrumental » dans sa propre création, via des versions internes utilisées pour le debug et l’évaluation.

Il faut lire ça pour ce que c’est : un marqueur de maturité (l’outil devient assez fiable pour participer au cycle de dev), mais aussi un message marketing destiné à l’écosystème enterprise : ce modèle n’est pas un prototype, c’est déjà une machine de production.

Face à Anthropic : deux visions, un même terrain

Anthropic, de son côté, pousse Claude Opus 4.6 vers la polyvalence knowledge work (docs, tableurs, présentations) et surtout vers le multi-agent via ses « agent teams », avec un contexte pouvant monter à 1 million de tokens (en bêta).

OpenAI répond moins par un « concept » que par un upgrade de cadence : plus rapide, plus endurant, mieux intégré au pilotage (app, workflows). On sent une course qui se déplace : du modèle au produit, puis du produit à la plateforme.

La vérité, c’est que cette guerre se joue comme une guerre de systèmes d’exploitation : celui qui rend les agents naturels dans le flux de travail gagne — même avec un modèle « simplement très bon ».

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

