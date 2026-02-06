Accueil » Raspberry Pi 4 Rev 1.5 : Tout savoir sur la nouvelle version « Dual-DRAM » de 2026

On parle beaucoup de la flambée des prix, moins de ce qu’elle impose derrière les coulisses : des changements matériels. Et, Raspberry Pi vient d’en donner un exemple parfait.

Désormais, certains Raspberry Pi 4 Model B sortiront d’usine avec deux puces de RAM au lieu d’une seule — une révision pensée pour survivre à la volatilité du marché mémoire, sans casser l’écosystème.

La « RAMpocalypse » pousse Raspberry Pi à bricoler… proprement

Début février 2026, Eben Upton (CEO de Raspberry Pi) a acté une nouvelle vague de hausses, expliquant que le coût de certains composants a plus que doublé sur le dernier trimestre. Les augmentations touchent Raspberry Pi 4/Pi 5 et Compute Module 4/5 dès 2 Go, tandis que les versions 1 Go restent protégées.

Dans ce climat, la marque cherche un levier plus structurel que « augmenter encore » : sécuriser l’approvisionnement DRAM en multipliant les options possibles.

Le document officiel (PCN 45) parle clair : Raspberry Pi met à jour le PCB du Raspberry Pi 4 Model B (toutes variantes) pour ajouter un second emplacement DRAM au dos de la carte, et adopter un procédé de fabrication amélioré (intrusive reflow soldering). But affiché : flexibilité de la chaîne d’approvisionnement.

Traduction concrète :

au lieu d’un seul composant « 4 Go », la carte peut embarquer 2×2 Go (ou l’équivalent selon les lots)

quelques petits composants passifs bougent de place pour faire de la place à la deuxième puce

aucun changement électrique annoncé : on est sur une adaptation de layout et de sourcing, pas sur une Pi 4 « boostée »

Compatibilité : aucune casse… sauf un détail de bootloader à ne pas ignorer

Bonne nouvelle : Raspberry Pi présente ça comme un changement « Form/Fit/Function » neutre pour l’utilisateur (même format, mêmes accessoires).

Le seul piège possible est logiciel : cette révision est supportée à partir d’un bootloader du 9 janvier 2026 (pieeprom-2026-01-09). Si vous démarrez avec une image très ancienne ou un support boot « recyclé » d’une vieille install, vous pouvez tomber sur un non-boot.

À retenir : mettez à jour (OS/bootloader) si vous migrez une carte SD/SSD d’un ancien Pi 4 vers un Pi 4 « Rev 1.5 ».

Comment reconnaître la nouvelle révision ?

Raspberry Pi donne deux méthodes simples :

sur un système en fonctionnement : cat /proc/cpuinfo doit indiquer « Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 » ;

visuellement : une puce RAM supplémentaire au dos, et un marquage 2025 sérigraphié sur l’avant (selon le lot).

Et détail important : la marque prévient qu’il y aura un mix des anciens et nouveaux PCB en production. Donc acheter « en 2026 » ne garantit pas automatiquement la version dual-DRAM.

Un changement discret, mais très révélateur de l’époque

Ce Pi 4 « dual-DRAM » n’est pas un nouveau modèle marketing. C’est l’inverse : un plan de continuité industrielle. Quand le prix de la mémoire devient instable (et la disponibilité imprévisible), la meilleure arme n’est pas de promettre, c’est de multiplier les combinaisons qualifiées pour continuer à produire.

Raspberry Pi envoie aussi un message à son écosystème : « on bouge la carte mère si nécessaire, mais on ne casse pas vos boîtiers, vos OS, ni vos habitudes. » Un compromis très Raspberry Pi — pragmatique, discret, et pensé pour tenir la route quand le marché, lui, ne tient plus.