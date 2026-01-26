Accueil » Priorité Siri : Pourquoi Apple met en pause la révolution intelligente de Safari ?

Priorité Siri : Pourquoi Apple met en pause la révolution intelligente de Safari ?

Priorité Siri : Pourquoi Apple met en pause la révolution intelligente de Safari ?

Apple rêvait d’un Safari taillé pour l’ère des réponses instantanées — un navigateur capable de juger la fiabilité d’une page, de croiser plusieurs sources et de résumer le Web sans quitter l’onglet.

D’après les dernières informations de Mark Gurman, ce chantier ambitieux n’est pas annulé, mais mis en attente : Apple préfère concentrer ses meilleurs ingénieurs sur la priorité numéro un de 2026, la remise à niveau de Siri.

Ce qui était prévu : un Safari « construit pour l’IA »

Selon Gurman, Safari devait devenir un navigateur « ère IA » conçu pour répondre à la montée en puissance de nouveaux usages façon Perplexity ou ChatGPT :

évaluer la fiabilité de documents et de données,

recouper l’information entre plusieurs sources,

et, plus largement, intégrer une couche d’assistance intelligente au cœur de la navigation.

Le même bloc évoque aussi le projet « World Knowledge Answers », une sorte de moteur de réponses Web pour Siri (et potentiellement Safari/Spotlight) déjà évoqué par Bloomberg dès septembre 2025.

Pourquoi Apple freine : « triage » interne et priorité Siri ?

Le point clé du nouveau récit, c’est la hiérarchie : Apple serait en mode triage. L’entreprise aurait déplacé du talent et du temps vers Siri, au moment où la refonte (dont le projet « Campos ») est censée devenir la vitrine d’iOS 27 et le symbole d’une Apple enfin crédible sur l’IA grand public.

Ce pivot s’inscrit aussi dans un contexte de prudence : Apple a déjà dû mettre en pause certaines fonctionnalités IA — notamment des résumés de notifications liés à l’actualité — après des erreurs très médiatisées.

L’arrière-plan stratégique : Safari est important, mais Siri est « existentiel »

Safari est un levier, Siri est un front. Safari c’est la porte d’entrée du Web, mais beaucoup d’utilisateurs ne « vivent » pas Safari comme un produit émotionnel. Siri, quant à lui, c’est une promesse non tenue depuis des années, et l’IA conversationnelle a rendu ce retard impossible à masquer.

En clair, Apple peut se permettre que Safari reste inchangé quelques mois de plus. Elle ne peut plus se permettre un Siri médiocre au moment où Google, OpenAI et Anthropic redessinent l’idée même d’un assistant. Et, la stratégie passe désormais par un partenariat avec Google (Gemini) pour alimenter la prochaine génération de Siri.

Safari « classique » plus longtemps, pendant que la concurrence accélère

Si Gurman a raison, 2026 pourrait être une année paradoxale côté navigation : Siri avance (au printemps via iOS 26.4, puis refonte plus profonde via iOS 27 selon les rapports), mais Safari n’obtient pas tout de suite ses grands outils IA de vérification et de recoupement, pourtant très attendus à l’ère des contenus synthétiques et du spam optimisé pour l’algorithme.

Le risque pour Apple : laisser le champ libre à des navigateurs « AI-native » qui transforment la recherche en dialogue, et la lecture en extraction de données. Le gain pour Apple : éviter un nouveau fiasco « résumé IA » et livrer une base solide — en commençant par l’assistant que tout le monde critique.