DJI Osmo Pocket 4 : la caméra stabilisée voit son lancement repoussé à début 2026

L’attente autour de la prochaine caméra stabilisée de DJI pourrait finalement durer plus longtemps que prévu. D’après de nouveaux rapports, la DJI Osmo Pocket 4 aurait vu son lancement repoussé, avec une sortie désormais envisagée début 2026, et non plus avant la fin de l’année.

Une information qui tempère les nombreuses fuites ayant laissé penser à une arrivée imminente.

DJI Osmo Pocket 4 : Une caméra bien réelle, mais freinée en coulisses

La gamme Osmo Pocket est clairement arrivée à un point charnière. Le modèle actuel, la Osmo Pocket 3, commence à dater, et les signaux autour de son successeur se multiplient depuis plusieurs mois.

Fin novembre, la Osmo Pocket 4 a d’ailleurs fait son apparition dans une base de données de la FCC, confirmant officiellement l’existence du produit et son passage par les étapes réglementaires. Ce document mentionnait notamment une amélioration d’environ 20 % de l’autonomie, un point très attendu pour ce type de caméra compacte.

À cela se sont ajoutées plusieurs fuites d’images et d’informations techniques tout au long de 2025, laissant penser à un lancement avant la fin de l’année — d’autant plus que DJI fait face à une situation réglementaire tendue aux États-Unis, avec un possible durcissement des restrictions à partir de 2026.

Un retard lié aux accessoires, pas à la caméra

Selon le site Photorabz, DJI aurait finalement manqué sa fenêtre de lancement initiale de décembre, non pas à cause de la caméra elle-même, mais en raison de problèmes de contrôle qualité sur certains accessoires.

Un détail important : cela suggère que le cœur du produit est prêt, mais que DJI préfère retarder la sortie plutôt que de lancer un écosystème incomplet ou imparfait — une approche cohérente avec la réputation de la marque.

Ce contretemps expliquerait aussi le silence inhabituel de DJI, malgré l’accumulation de fuites ces dernières semaines.

Une sortie toujours proche, malgré tout

Malgré ce retard, tout indique que la Osmo Pocket 4 reste très proche de sa commercialisation. Les certifications sont en place, les prototypes semblent finalisés, et l’activité autour du produit continue de s’intensifier. Selon les mêmes sources, DJI pourrait commencer à teaser officiellement la caméra avant la fin décembre, avec une annonce globale et une date de sortie précise qui suivraient rapidement, probablement au premier trimestre 2026.

En clair, la Osmo Pocket 4 ne sera pas sous le sapin cette année — mais DJI semble préférer attendre quelques semaines de plus plutôt que de précipiter un lancement imparfait. Pour les créateurs mobiles, l’attente pourrait bien en valoir la peine.