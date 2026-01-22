Accueil » AirPods Pro « Ultra » : Pourquoi Apple veut mettre des caméras dans vos oreilles en 2026

Apple a à peine installé les AirPods Pro 3 dans le quotidien des utilisateurs qu’une rumeur vient déjà bousculer le tempo habituel de la gamme Pro. Non pas avec une « vraie » nouvelle génération, mais avec une version plus haut de gamme, pensée comme une extension naturelle de l’écosystème Vision Pro.

Traditionnellement, les AirPods Pro évoluent par grandes étapes, tous les deux à trois ans. Or, plusieurs signaux évoquent un scénario différent pour 2026 : Apple travaillerait sur une variante premium des AirPods Pro 3 — un modèle « ressemblant », plus qu’à des AirPods Pro 4 — qui pourrait être annoncé lors du grand rendez-vous de septembre 2026, potentiellement en même temps que l’iPhone 18 Pro et le premier iPhone pliable (au conditionnel, évidemment).

L’idée n’est pas de remplacer la gamme actuelle, mais de la doubler : conserver les AirPods Pro 3 « classiques » au catalogue, et proposer au-dessus une édition plus ambitieuse — et plus chère.

Des caméras infrarouges dans des écouteurs : pourquoi Apple envisagerait ce pari

Le cœur de la rumeur tient en un mot : IR (infrarouge). Dès septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo évoquait un modèle d’AirPods doté de caméras infrarouges et attendu en 2026, avec une « mise à niveau matérielle plus significative ».

Sur le papier, ces capteurs auraient un objectif clair : mieux « comprendre » l’environnement. Cela peut couvrir plusieurs axes : suivi des mouvements (notamment des mains), interprétation de gestes, et amélioration de l’audio spatial, plus contextuel, plus ancré dans ce que l’utilisateur fait et regarde.

Et c’est ici que la pièce manquante apparaît presque toute seule : Vision Pro. Apple a déjà mis la reconnaissance gestuelle au centre de son ordinateur spatial. Ajouter des AirPods capables d’alimenter cette lecture du monde — ou de la rendre plus précise — aurait une logique produit très « Cupertino » : l’accessoire devient capteur, puis interface.

Une stratégie Vision Pro : l’accessoire comme levier d’usage… et de marge

Selon le leaker chinois Instant Digital (relayé par MacRumors), Apple ne préparerait pas une « nouvelle génération », mais une itération ciblée des AirPods Pro 3, orientée Vision Pro, avec un tarif qui grimperait autour de 300 dollars. Ce positionnement ferait sens dans une stratégie à double entrée :

AirPods Pro 3 : le modèle grand public premium, polyvalent, déjà familier.

AirPods Pro 3 « haut de gamme » : le modèle « Vision-ready », plus spécialisé, plus cher, potentiellement mieux intégré à l’expérience spatiale.

Autrement dit : Apple pourrait traiter les AirPods comme elle traite certains produits « Pro » — en créant une marche supplémentaire, pas forcément indispensable à tous, mais irrésistible pour ceux qui vivent dans l’écosystème.

H3, nouveaux contrôles : ce qu’on croit savoir… et ce qu’on ignore encore

Les informations disponibles restent maigres, mais deux pistes reviennent :

une nouvelle puce H3, qui servirait à interpréter les signaux spatiaux et gestuels (et à les traduire en interactions utiles pour Vision Pro) ;

la suppression des capteurs de pression, ce qui suggère un changement de philosophie dans les commandes, possiblement vers des gestes et interactions plus « naturels ».

Pour le reste, silence radio : aucune fuite solide sur le design, l’autonomie, l’évolution de la réduction de bruit ou de la qualité audio. Et c’est justement ce flou qui rend le récit intéressant : cette version ne serait pas une simple amélioration sonore, mais une mutation fonctionnelle, où l’écouteur devient un maillon actif de l’informatique spatiale.

Si la rumeur se confirme, Apple ne « met pas à jour » ses AirPods : elle cherche à leur donner un rôle. Et dans l’ère post-iPhone que Vision Pro tente d’esquisser, les accessoires capables de capter le réel pourraient bien devenir les nouveaux produits stars.