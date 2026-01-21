Samsung Galaxy S26 Ultra : Les photos volées révèlent un nouveau bloc photo

À un mois (environ) du prochain Unpacked, le Galaxy S26 Ultra commence à se dévoiler par petites touches — pas via des rendus léchés, mais via ce que l’industrie utilise pour travailler : des unités factices destinées aux accessoiristes.

Dernière fuite en date : des images publiées par @SaudiAndroid et relayées par la presse, qui donnent un aperçu crédible du design arrière, même si tout indique qu’il s’agit d’un dummy.

Galaxy S26 Ultra : Un changement de design qui se voit immédiatement

Le point fort est clair : Samsung abandonnerait l’effet « lentilles flottantes » pour trois capteurs au profit d’un bloc photo en forme de pilule, regroupant trois des quatre capteurs (le reste — flash et/ou capteur — demeurant séparé). C’est cohérent avec d’autres fuites de modèles factices fin 2025 qui décrivaient déjà ce basculement.

À l’œil, l’ensemble paraît plus massif que sur le Galaxy S25 Ultra — mais l’explication avancée dans ces fuites est moins « gros capteurs » que châssis potentiellement plus fin, ce qui rend le module plus visible.

L’autre indice qui « sent » le produit final : Silver Shadow et la palette de couleurs

La version montrée est souvent interprétée comme une teinte type Silver Shadow, l’un des coloris évoqués dans les fuites récentes. De son côté, SamMobile cite une fuite listant six couleurs possibles pour le Galaxy S26 Ultra (dont Silver Shadow).

Le dossier Qi2 devient difficile à ignorer : une fuite d’accessoire officiel, une batterie externe magnétique (référence EB-U2500), est présentée comme un compagnon direct de la gamme S26 — avec support Qi2 et un design pensé pour s’aligner proprement au dos du téléphone.

Ce type d’accessoire a une implication simple : Samsung semble prêt à passer du « Qi2 Ready » (coque aimantée) à une expérience plus native, plus évidente, plus proche de ce que les gens attendent en 2026 : on claque l’accessoire, ça tient, ça charge, sans bricolage.

Privacy Display : le Galaxy 26 Ultra pourrait devenir le champion de l’écran « anti-regards »

Autre rumeur marquante : un Privacy Display intégré (et pilotable), basé sur une techno évoquée comme « Flex Magic Pixel », capable d’assombrir fortement l’affichage vu de côté tout en conservant lisibilité et luminosité de face. Tom’s Guide rapporte même des tests revendiqués par un leaker, avec l’idée d’une activation par app (messageries, banque, etc.).

Si cela se confirme, Samsung coche une case très « pro » : celle de la confidentialité en mobilité, sans devoir passer par un film privacy qui dégrade l’image.

Calendrier : fin février dans le viseur

Plusieurs sources grand public convergent sur une annonce le 25 février 2026, avec une disponibilité évoquée en mars (certaines fuites parlent du 11 mars comme date de mise en vente). À ce stade, rien d’officiel — mais la cohérence du calendrier revient souvent.

C’est probablement ça, le pari du Galaxy S26 Ultra : un téléphone qui se vendra sur des améliorations ressenties au quotidien. Un dos repensé, plus identifiable (et plus « premium objet »), le confort de la charge Qi2, qui peut transformer la charge en geste naturel, et un écran privacy, qui devient un argument concret dans les transports, au bureau, en voyage.

Le sous-texte, lui, reste économique : entre hausse des composants et attentes de nouveauté, Samsung doit trouver l’équilibre entre désir et justification. Et quand le design et l’écosystème d’accessoires deviennent des « features », c’est souvent qu’on veut éviter de n’avoir que des chiffres à vendre.