Accueil » OnePlus va-t-il disparaître ? La marque sort du silence pour démentir les rumeurs de démantèlement

OnePlus va-t-il disparaître ? La marque sort du silence pour démentir les rumeurs de démantèlement

OnePlus va-t-il disparaître ? La marque sort du silence pour démentir les rumeurs de démantèlement

Un papier-enquête, quelques captures partagées sur X, et voilà la machine à panique relancée : OnePlus serait en train d’être « démantelé » par OPPO. Sauf que, ce 21 janvier 2026, la filiale indienne sort du bois pour nier frontalement. Et comme souvent dans la tech, la vérité se glisse entre deux phrases très soigneusement choisies.

OnePlus : Un emballement né d’un récit de « déclin organisé »

Le point de départ, c’est un article d’Android Headlines, qui décrit OnePlus comme une marque en fin de cycle, progressivement absorbée par OPPO — avec au passage l’idée de coupes d’équipes, de retrait régional et de projets annulés.

La viralité a fait le reste : reprises, résumés, réactions, puis une question qui s’installe dans l’esprit du public — et mes mises à jour, alors ? Des sources ont notamment relayé l’information en soulignant qu’aucune annonce officielle de fermeture n’existe à ce stade.

La réponse officielle : OnePlus India dit « business as usual »

Face à la rumeur, Robin Liu (CEO OnePlus India) a publié un message affirmant que les informations circulant sur un arrêt sont « fausses » et « non vérifiées », et que l’activité en Inde « continue normalement ». Dit autrement : OnePlus ne confirme rien… mais choisit aussi de répondre par le prisme d’un marché précis (l’Inde), là où son implantation commerciale reste la plus structurante.

Autrement dit, si vous êtes en Inde, le message est clair, OnePlus veut couper court à l’idée d’un effondrement local, et rassurer clients et partenaires. Si vous résidez ailleurs, le démenti ne règle pas la question centrale : OnePlus se replie-t-il dans certaines régions, où se « réorganise-t-elle » sous la houlette de OPPO ? Plusieurs médias pointent justement ce flou : l’entreprise nie une disparition, mais ne détaille pas sa stratégie globale.

Enfin, côté support et continuité produit, on est sur un schéma connu : même quand une marque se contracte, elle peut maintenir mises à jour et SAV pendant un temps. La vraie alerte, elle, se lit plutôt dans la cadence des lancements et l’ampleur des canaux de distribution.

L’indice qui brouille le scénario « fin brutale » : les signaux US

S’il y a un élément qui rend l’histoire moins binaire, c’est que OnePlus continue — au moins par moments — à préparer des étapes réglementaires et commerciales sur certains marchés. Exemple récent : l’obtention d’une certification FCC pour un modèle associé au OnePlus 15, présentée comme un jalon vers une disponibilité US (même si la distribution y semble plus limitée qu’avant).

Ce n’est pas une preuve d’expansion, mais c’est difficile à concilier avec l’idée d’un arrêt net et immédiat.

Alors, « démantèlement » ou consolidation silencieuse ?

Le mot qui compte, c’est périmètre. OnePlus peut très bien rester « normal » et offensif en Inde, continuer à exister ailleurs de façon plus discrète (vente débloquée, moins de partenariats), et internaliser davantage de décisions chez Oppo, sans annoncer de « fin » officielle.

Et, c’est exactement le genre de transition qui nourrit les rumeurs : parce qu’elle se voit dans les vides (lancements manquants, présence retail plus faible), pas dans un communiqué de presse.

Si OnePlus veut éteindre durablement l’incendie, il lui faudra plus que des « activités normales » locales : une clarification de stratégie, même minimale. En attendant, la marque n’est pas « morte » — mais elle semble, au mieux, en train de choisir où elle veut encore se battre.