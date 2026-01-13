OpenAI a déjà pris de la place dans nos écrans. La prochaine bataille, c’est celle qui se joue hors écran : dans nos oreilles, sur nos bureaux, dans nos gestes du quotidien.

Une fuite relayée ce week-end avance que OpenAI travaillerait sur des écouteurs audio censés « remplacer » les AirPods, avec un design inédit et une ambition industrielle démesurée. Problème : plus on lit les détails, plus on sent l’odeur d’un prototype — ou d’un récit encore très malléable.

OpenAI veut du hardware, mais la route est minée

L’idée d’un OpenAI « hardware » n’est plus farfelue. La société est associée depuis des mois à un projet d’appareils conçus avec l’équipe de Jony Ive, même si cette collaboration a été perturbée par un litige de marque qui a forcé OpenAI à retirer des mentions publiques liées au branding « io ».

Dans ce décor, voir apparaître des rumeurs d’un produit audio n’a rien d’absurde : l’audio est le format le plus naturel pour un assistant conversationnel.

Design « oeuf », puce 2 nm, cible AirPods

La rumeur vient d’une populaire source (Smart Pikachu) sur X : un produit audio connu sous le nom de code « Sweetpea », avec un boîtier métal en forme de « pierre-œuf » et deux modules « pilule » qui se positionneraient derrière l’oreille.

Le même récit évoque une puce « style smartphone » en 2 nm (avec Exynos « favori »), un coût de fabrication très élevé (BOM « proche d’un smartphone »), une sortie visée en septembre, et des volumes projetés autour de 40–50 millions la première année.

À ce stade, tout est à ranger dans la catégorie rumeur non confirmée : ni OpenAI, ni Foxconn, ni Samsung n’ont validé le moindre élément.

Purquoi les spécifications font tiquer ?

Il y a trois points qui sonnent, au minimum, « optimistes ».

Une puce 2 nm dans des écouteurs, c’est étrange : Les écouteurs privilégient traditionnellement des SoC ultra sobres (Bluetooth, ANC, DSP) — pas des puces que l’on retrouve dans les « smartphones ». Le 2 nm a du sens pour une performance CPU/GPU, beaucoup moins pour un objet dont la contrainte reine est l’autonomie et la dissipation dans quelques grammes. “Remplacer des actions iPhone en commandant Siri » est paradoxal : Siri est un système Apple. Imaginer des écouteurs OpenAI qui déclenchent Siri comme couche de contrôle est possible sur le plan des usages (aujourd’hui, n’importe quel casque peut déclencher un assistant), mais l’idée d’un produit OpenAI conçu pour « remplacer des actions iPhone via Siri » manque de clarté stratégique — surtout quand OpenAI cherche plutôt à pousser ChatGPT comme interface principale. 40—50 millions d’unités, c’est une autre planète : Les AirPods sont un géant installé, soutenu par l’écosystème iOS et des années d’intégration. Pour un nouvel entrant — même OpenAI — ces volumes supposent une distribution, un SAV, des certifications et une logistique mondiales déjà prêtes, plus une proposition irrésistible dès la V1. C’est possible, mais ça ne ressemble pas à un « premier pas ».

L’audio est le champ de bataille logique de l’IA

Même si « Sweetpea » est exagéré, l’intuition derrière est cohérente : l’IA veut un canal permanent. Après les « Pin » et les gadgets sans écran, l’écouteur est l’objet le plus crédible pour un assistant : toujours porté, naturellement vocal, compatible avec une logique d’agent (rappels, achats, navigation, messages).

Mais, c’est aussi le terrain où Apple excelle : les AirPods ne sont pas seulement un produit audio, ce sont une extension du système.

À surveiller pour savoir si cette fuite devient « vraie »

Si l’histoire prend de la consistance, on devrait voir apparaître rapidement des indices de la chaîne de production recoupés par plusieurs sources (pas uniquement des posts X), des traces de certifications radio (FCC/CE) ou de partenaires audio, une clarification sur l’architecture : tout sur smartphone (l’écouteur sert d’interface) ou IA embarquée (ce qui justifierait une puce plus ambitieuse), et surtout, une réponse à la question qui tue — pourquoi acheter ça plutôt que des AirPods + ChatGPT ?

Pour l’instant, « Sweetpea » ressemble davantage à une rumeur qui capitalise sur la hype « OpenAI + Jony Ive » qu’à un produit prêt à marcher sur Cupertino. Mais si OpenAI veut vraiment entrer dans le matériel, c’est probablement par là que ça commencera : un objet audio, discret, et centré sur la conversation.