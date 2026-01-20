Accueil » Xiaomi lance ses lunettes audio en Europe : Le son sans écouteurs dès 179 € !

À force de vouloir tout mettre dans nos poches, la tech finit par remonter… sur notre nez. Avec les Mijia Smart Audio Glasses, Xiaomi débarque (enfin) en Europe avec une promesse simple : écouter, appeler et rester conscient de son environnement, sans écouteurs et sans caméra intrusive.

Une nouvelle catégorie, entre discrétion et utilité

Ne vous attendez pas à des « lunettes connectées » façon Meta Ray-Ban : ici, pas de capteur photo/vidéo mis en avant, pas d’écran non plus. Xiaomi vise plutôt une alternative aux écouteurs entièrement sans-fil : des haut-parleurs intégrés aux branches, pour de la musique et des appels, tout en gardant les oreilles libres — pratique en ville, au bureau, ou quand on ne veut pas s’isoler.

Côté tarifs, la stratégie est agressive : 179 € pour les versions Browline et Pilot, et 199 € pour la version Titanium.

Ce que Xiaomi met dans la monture

Sur le papier, la fiche technique coche les cases de l’usage « tous les jours » :

Quatre microphones + algorithmes pour améliorer la captation de la voix et limiter le vent (annoncé jusqu’à 4,5 m/s).

Mode confidentialité pour réduire les fuites sonores (structure acoustique + options dans l’app Xiaomi Glasses).

Autonomie annoncée : 13 h en lecture audio continue, 9 h en appels, 12 jours en veille.

Charge rapide : Xiaomi promet plusieurs heures d’écoute avec quelques minutes de charge (la marque et plusieurs relais mentionnent ~4 h en 10 minutes).

Résistance IP54.

Petit détail révélateur : Xiaomi insiste sur l’expérience « portable » et sur l’app (gestes, options de confidentialité, etc.), signe que ces lunettes sont pensées comme un accessoire du quotidien plutôt qu’un gadget.

Le bon pari, au bon moment

Le marché des « lunettes audio » est en train de devenir une seconde voie face aux écouteurs : moins immersif, mais plus social. Et,.Xiaomi arrive avec une idée claire : faire simple, faire accessible, et faire moins intrusif que les lunettes bardées de capteurs.

Face aux écouteurs traditionnels, l’open-ear offre un confort psychologique (on reste joignable, on entend son environnement), mais la contrepartie est connue : basses moins profondes, volume limité dans le bruit, et risque de fuite sonore — d’où l’importance du mode confidentialité.

Face aux Ray-Ban Meta & consorts, Xiaomi joue la carte « audio seulement », donc moins polémique, moins cher, et plus facile à adopter… mais forcément moins « WAOUH » en magasin. Et face aux Bose Frames (et autres), Xiaomi tente le coup du prix et de la diffusion large, à la manière de la marque : si le confort et les appels tiennent la route, ça peut devenir un accessoire quasi banal — exactement ce que Xiaomi recherche.

En bref, ces Mijia Smart Audio Glasses ne cherchent pas à « remplacer le smartphone ». Elles veulent remplacer le petit geste : sortir un écouteur, le ranger, le recharger, le perdre. Et c’est souvent là que les produits trouvent leur place : dans la friction du quotidien.