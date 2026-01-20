Xiaomi UltraThin : Une batterie MagSafe de seulement 6 mm d’épaisseur !

Il y a deux types de batteries externes : celles qui sauvent une journée, et celles qu’on laisse à la maison parce qu’elles pèsent comme un petit livre. Avec sa UltraThin Magnetic Power Bank, Xiaomi tente de résoudre ce vieux paradoxe en attaquant le problème par le design : 6 mm d’épaisseur, 98 g, une fixation magnétique et une promesse simple — recharger « sans y penser ».

Xiaomi : Une mini-batterie pensée pour rester collée au smartphone

Le format est celui d’un bloc magnétique qui se plaque au dos du téléphone pour déclencher une charge sans fil. Xiaomi annonce jusqu’à 15 W quand l’accessoire est utilisé avec des modèles compatibles (mentionnés sur la page officielle japonaise, dont des Xiaomi récents). Sur iPhone, la puissance descend à 7,5 W, une limite typique des accessoires non Apple sur l’écosystème MagSafe.

Et pour ceux qui veulent du concret (ou qui ont la patience de zéro), il y a un plan B : USB-C jusqu’à 22,5 W en filaire. La batterie externe peut même charger deux appareils en simultané (un en sans fil + un en USB-C).

Silicon-carbone : la vraie raison derrière les 6 mm

La finesse n’est pas qu’une performance esthétique : elle vient surtout de la chimie. Xiaomi met en avant une batterie 5 000 mAh en silicon-carbone, plus dense énergétiquement qu’une cellule lithium classique à volume équivalent — une tendance qu’on voit gagner du terrain dans les smartphones… et qui commence logiquement à migrer vers les accessoires.

Xiaomi ajoute une feuille de dissipation thermique et un discours sécurité très « couche par couche » (protection contre surchauffe, surtension, corps étrangers, etc.). C’est devenu un passage obligé sur les produits à charge magnétique, où la chaleur est l’ennemi numéro un — surtout quand on colle la batterie sur un châssis déjà chaud.

Ce que ça change (et ce que ça ne change pas)

Le pitch est clair : une recharge d’appoint, pas une réserve de week-end. 5 000 mAh, c’est généralement « une fois », selon le téléphone, l’état de la batterie et l’usage réel — et le sans fil a toujours un rendement moins flatteur que le câble. Autrement dit : parfait pour éviter les 5 % en fin d’après-midi, moins pour transformer un iPhone en marathonien.

L’autre point à surveiller, c’est la compatibilité magnétique. Sur Android, l’expérience varie selon que le téléphone intègre un anneau magnétique natif ou non (souvent via coque). Xiaomi liste des modèles compatibles, ce qui suggère une approche plus encadrée que « ça marche sur tout ».

Prix et disponibilité : un lancement (pour l’instant) très Japon

La UltraThin Magnetic Power Bank est lancée au Japon à 7 980 yens (autour de 44 euros), via la boutique officielle Xiaomi et Amazon Japon. Xiaomi n’a pas encore confirmé de sortie mondiale.

Au fond, c’est un accessoire qui raconte bien 2026 : moins « grosse capacité », plus « portabilité », moins « batterie externe de sac », plus « extension naturelle du téléphone ». Et à 6 mm, Xiaomi joue exactement là où ça se voit : dans les poches.