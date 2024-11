Xiaomi : Des lunettes connectées dotées d’une IA pour concurrencer Meta en 2025 ?

Xiaomi s’apprête à entrer sur le marché des lunettes connectées dotées d’une IA en partenariat avec Goertek pour le lancement d’un nouveau produit attendu au deuxième trimestre 2025. Selon certaines sources, Xiaomi pourrait présenter ces lunettes lors du Mi Fan Festival en avril, une date de choix pour capter l’attention de sa base d’utilisateurs fidèle.

Sous la direction de Lei Jun, PDG de Xiaomi, l’entreprise fixe des objectifs ambitieux avec des prévisions de production visant à atteindre au moins 300 000 unités. Destinées à concurrencer les modèles Ray-Ban de Meta, les nouvelles lunettes de Xiaomi devraient combiner des fonctionnalités avancées et un design travaillé.

D’après le rapport de « Intelligent Emergence », les lunettes IA de Xiaomi intègreront une série de modules technologiques avancés, incluant l’IA, des composants audio et des modules caméra. Cette conception leur permettrait de rivaliser directement avec les lunettes de haute technologie de Meta.

Le produit, portant probablement la marque principale de Xiaomi, pourrait marquer un jalon important dans la stratégie d’expansion de la société sur le marché de la technologie portable.

Concurrence croissante de Xiaomi dans le secteur des lunettes connectées

Xiaomi ne sera pas seul sur ce marché en pleine effervescence. D’autres entreprises chinoises, comme OPPO, Vivo, Huawei, Tencent et ByteDance travaillent elles aussi sur des lunettes IA, bien que ces projets soient encore en phase de développement. Beaucoup d’experts s’attendent à ce que les premières offres de ces géants arrivent sur le marché vers la fin de l’année 2025, ce qui intensifiera davantage la compétition.

Au niveau international, le secteur connaît également une expansion rapide. Meta a récemment lancé ses lunettes AR Meta Orion en septembre 2024, un produit de pointe dans les technologies de réalité augmentée. Bien que la production de masse des Orion ne soit prévue que pour 2027, elles démontrent les efforts significatifs de Meta dans ce domaine.

L’expérience de Xiaomi dans les lunettes intelligentes

Xiaomi n’est pas novice dans le domaine des lunettes connectées. Plus tôt cette année, la marque a dévoilé les Mijia Smart Audio Glasses, principalement axées sur l’audio via une technologie de conduction d’air. Avec un prix abordable d’environ 63 dollars, ces lunettes offrent un son via des haut-parleurs ultrasoniques intégrés dans la monture, évitant ainsi le recours aux écouteurs traditionnels.

L’investissement continu de Xiaomi dans la technologie portable pourrait bien faire de ses futures lunettes IA une alternative accessible et attrayante aux produits haut de gamme de Meta et d’autres concurrents. La capacité de Xiaomi à innover tout en maintenant des prix compétitifs pourrait lui permettre de se démarquer dans ce marché en croissance, tout en répondant aux besoins de sa clientèle, en quête de produits à la fois fonctionnels et abordables.