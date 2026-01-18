Accueil » Realme 16 : Un miroir à selfies et une batterie de 7 000 mAh pour le futur « best-seller » ?

Realme 16 : Un miroir à selfies et une batterie de 7 000 mAh pour le futur « best-seller » ?

Realme 16 : Un miroir à selfies et une batterie de 7 000 mAh pour le futur « best-seller » ?

Realme commence à teaser son Realme 16 au Vietnam, et le message est limpide : le milieu de gamme peut aussi jouer la carte du design-signature.

À l’arrière, la marque adopte une barre photo horizontale façon Pixel (et, selon certains visuels, dans un esprit « iPhone Air »), mais y ajoute une idée inattendue : un petit miroir dédié aux selfies, placé à côté des capteurs pour cadrer avec la caméra principale.

Signe que l’annonce est proche, le smartphone a aussi été listé prématurément par un revendeur vietnamien, dévoilant l’essentiel de sa fiche technique — et même une date de disponibilité évoquée au 2 février.

Realme 16 : Un design « barre horizontale », mais avec un twist fonctionnel

L’élément différenciant, c’est ce miroir arrière : pas un écran secondaire, plutôt une surface réfléchissante pensée pour vérifier son cadrage quand on utilise le module principal (souvent meilleur que la caméra frontale). C’est une approche simple, presque « low-tech », mais assez maligne dans une ère où la plupart des marques cherchent encore le gimmick photo qui se voit de loin.

D’après les listings et fuites relayées, le Realme 16 embarquerait un écran AMOLED de 6,57 pouces avec une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un pic de luminosité annoncé à 4 500 nits, et une protection AGC DT-Star D+. Sous le capot, le Realme 16 logerait le Dimensity 6400/« 6400 Turbo » (nomenclature encore floue selon les sources) de MediaTek, de 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go avec un support pour microSD.

La batterie aura quant à elle une capacité de 7 000 mAh avec une charge de 60 W. La partie photo est constituée d’une caméra frontale de 50 mégapixels, et un combo de 50 mégapixels et 2 mégapixels à l’arrière.

Le Realme 16 va tourner sous Android 16 avec la surcouche Realme UI 7. Côté robustesse : certifications annoncées IP66/IP68/IP69/IP69K

Le Realme 16 joue la « valeur d’usage » plutôt que la surenchère photo

Deux choix racontent beaucoup de la stratégie :

La batterie 7 000 mAh : c’est le vrai argument de masse. Realme vise clairement l’utilisateur qui veut tenir longtemps — streaming, déplacements, usage intensif — sans transformer le téléphone en brique. Si les chiffres d’épaisseur et de poids se confirment, c’est un bon coup. La photo pragmatique : un duo 50 + 2 mégapixels, c’est le signe d’une hiérarchie budgétaire assumée (capteur principal correct, secondaire utilitaire). Le miroir arrière sert alors de « compensation intelligente » : améliorer l’expérience photo sans ajouter un module coûteux.

Reste un point à surveiller : le Dimensity 6400/6400 Turbo. Le nom suggère une puce pensée pour l’efficacité, mais, tant que MediaTek/Realme ne clarifie pas la référence exacte, on reste dans le territoire des fiches retail et des fuites.

Le listing vietnamien évoque une disponibilité à partir du 2 février, ce qui ressemble fortement à une fenêtre de lancement locale (ou au moins de mise en vente). En revanche, le prix n’a pas fuité de manière solide pour l’instant — et c’est lui qui dira si ce Realme 16 est un « best deal » ou un pari de niche.