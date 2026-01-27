Accueil » OPPO & Vivo : Un lancement choc dès septembre 2026 pour contrer l’iPhone 18 ?

Le calendrier des flagships Android est en train de se rigidifier autour d’un moment précis : la rentrée. Apple monopolise l’attention en septembre, Xiaomi a appris à jouer sur le même terrain, et Qualcomm a pris l’habitude d’installer le tempo avec son Snapdragon Summit. Cette fois, c’est MediaTek qui pourrait bousculer l’ordre établi — et, dans son sillage, OPPO et Vivo.

Un changement de rythme côté MediaTek… et une opportunité côté Oppo/Vivo

Selon une fuite attribuée à Digital Chat Station, MediaTek viserait un lancement dès septembre pour son prochain SoC haut de gamme (souvent évoqué comme le futur Dimensity 9600 dans l’écosystème rumeur). Conséquence directe : au moins une marque entre OPPO et Vivo pourrait caler son prochain « vrai » flagship nouvelle génération sur le même mois, plutôt que d’attendre octobre.

Dans le même message, le leaker avance aussi un scénario plus « classique » pour le cycle en cours : OPPO Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra seraient attendus en avril 2026, avant le grand renouvellement de puce.

Ce n’est pas seulement une histoire de date sur un calendrier : septembre est devenu un champ de bataille narratif.

En 2025, Qualcomm a officialisé son Snapdragon 8 Elite Gen 5 fin septembre, en marge du Snapdragon Summit.

MediaTek avait, de son côté, annoncé la date de présentation du Dimensity 9500 au 22 septembre 2025, mais les premiers smartphones équipés n’ont pas débarqué tout de suite (plutôt dans la fenêtre mi/fin octobre, selon plusieurs suivis).

À ce jeu-là, Xiaomi a montré l’intérêt d’attaquer tôt : la marque a fait beaucoup de bruit avec sa série Xiaomi 17 autour de fin septembre 2025 et a rapidement revendiqué un cap symbolique de ventes (plus d’un million d’unités sur une courte fenêtre, selon ses communications relayées).

Pour OPPO et Vivo, l’équation est simple : si la puce arrive plus tôt, le produit peut arriver plus tôt — et donc exister médiatiquement en même temps que l’iPhone et le Xiaomi du moment, au lieu de courir derrière une vague déjà formée.

Un avantage (presque) invisible… qui change tout

Sur le papier, avancer un lancement de SoC de quelques semaines peut sembler mineur. Dans la vraie vie, ça touche trois points très concrets :

La bataille de l’attention : Être en septembre, c’est exister dans la même conversation que l’iPhone. C’est aussi éviter l’effet « post-hype » d’octobre, quand les comparatifs et les narratifs sont déjà écrits. L’optimisation photo/IA sous pression : OPPO et Vivo jouent gros sur la photo computationnelle et les pipelines IA. Plus la fenêtre de développement se resserre, plus le risque est de sortir un produit « puissant » mais pas encore totalement « mûr » (calibration capteurs, traitement HDR, cohérence vidéo). Le coût de la génération suivante : Plusieurs analyses rappellent que le futur haut de gamme MediaTek vise potentiellement le 2 nm et que cette bascule est chère (et complexe à industrialiser), ce qui peut rejaillir sur les marges et sur les prix finaux.

Autrement dit : septembre plus tôt, oui — mais pas « gratuitement ».

Et Xiaomi dans tout ça ? Une stratégie à deux temps

La fuite évoque un Xiaomi qui garderait son découpage : modèles standard/Pro en septembre, puis Ultra plus tard (souvent décembre), une manière de tenir deux pics médiatiques au lieu d’un seul.

C’est précisément ce qui rend l’idée d’un Oppo/Vivo en septembre encore plus piquante : s’ils se synchronisent sur la fenêtre de l’iPhone et du « gros Xiaomi », ils peuvent stopper l’hémorragie d’attention… et imposer leurs propres récits (photo, autonomie, design, OS).

Si ce calendrier se confirme, la rentrée 2026 pourrait devenir le moment où trois mondes se percutent : Apple, Xiaomi… et un duo Oppo/Vivo prêt à jouer la même partition, mais avec un autre instrument.